Fiori wechselt die Mainseite

Vom FSV Frankfurt zu den Kickers: 36-Jähriger wird Nachfolger von Remo Kutz als Geschäftsführer

+ Hand in Hand in die Zukunft: Aufsichtsratsvorsitzender und Präsident Helmut Spahn (rechts) mit Christopher Fiori, der ab 1. November Geschäftsführer der OFC Profi GmbH wird. - Foto: Scheiber

Offenbach - Das Geheimnis um den Nachfolger von Geschäftsführer Remo Kutz ist gelüftet. Fußball-Regionalligist Kickers Offenbach bestätigte gestern die Einigung mit Christopher Fiori. Der 36-Jährige, zuletzt beim Drittligisten FSV Frankfurt angestellt, wird sein Amt am 1. Von Jörg Moll

November antreten.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Christopher Fiori einen sehr erfahrenen Manager gewinnen konnten“, sagte OFC-Präsident Helmut Spahn: „Er bringt trotz seines jungen Alters einen außerordentlich großen Erfahrungsschatz mit.“

Der Diplom-Betriebswirt, der auch einen Hochschulabschluss in Sportmanagement hat, war seit Juli 2015 Leiter Organisation und Stadionmanagement beim Drittligisten FSV Frankfurt. Bei den Bornheimern kümmerte er sich unter anderem um Lizenzierungsangelegenheiten.

Der Aufsichtsrat der Profi GmbH des OFC hatte sich nach Angaben von Spahn einvernehmlich „aus einer Vielzahl von geeigneten Kandidaten“ für den gebürtigen Frankfurter entschieden. „Er kommt aus der Region und dem Bereich Fußball und weiß genau, was ihn in Offenbach erwartet“, meinte Spahn: „Ich bin sicher, der OFC wird im hohen Maße von seinem Knowhow und seinem professionellen Engagement profitieren.“

Vor seinem Engagement beim FSV war Fiori von 2005 bis 2012 als Business Manager bei der Frankfurter Commerzbank-Arena tätig. Dort war er unter anderem für die Organisation von Konzerten zuständig. Von 2013 an war Fiori im Auftrag des Instituts für Sportentwicklung und Sportstätten (IFS) für eineinhalb Jahre an der Baubegleitung und Erstellung eines Konzeptionsmodells für eine Multifunktionsarena in Abu Dhabi beteiligt. Danach arbeitete er selbstständig bis zu seinem Engagement beim FSV als Veranstaltungsberater. Fiori, der am Sonntag in der Stadionkapelle der Commerzbank-Arena die Taufe seine Tochter Charlotte zelebrierte, wird noch bis Ende des Monats für den FSV Frankfurt arbeiten.

Dessen Geschäftsführer Clemens Krüger äußerte sich in einer Pressemitteilung zum bevorstehenden Abschied: „Wir bedauern die Entscheidung, bedanken uns aber für die stets sehr kollegiale Zusammenarbeit.“

Der 36-Jährige freut sich auf die neue Aufgabe. „Aus meinen zahlreichen Besuchen auf dem Bieberer Berg weiß ich, dass der OFC nicht einfach nur ein Fußballverein ist, sondern für besondere Emotionalität und große Tradition steht. Diese Leidenschaft fasziniert mich.“ Zuletzt war Fiori Augenzeuge des 1:1 gegen Waldhof Mannheim. „Die Motivation, dazu beizutragen, dass es mit dem Verein wieder aufwärts geht, ist groß“, erklärte er. Er weiß aber auch um die vielfältigen Probleme des OFC seit der ersten Insolvenz im Sommer 2013. „Natürlich ist mir die Schwere der Aufgabe bewusst, jedoch sehe ich ein enormes Potenzial und sehr gute Möglichkeiten, den Club weiter nach vorne zu bringen. Das will ich mit ganzer Hingabe tun.“

Eingearbeitet wird er nach einem Beschluss des Aufsichtsrates von Remo Kutz. Übergangsweise wird es somit zwei Geschäftsführer geben. Kutz hatte das Amt am 15. Januar als Nachfolger von David Fischer kommissarisch übernommen. Nachdem er für das am 30. Juni endende Geschäftsjahr 2015/2016 ein Minus von 900 000 Euro errechnet hatte, stellte er am 27. Mai einen Insolvenzantrag beim Amtsgericht Offenbach. Exakt drei Monate später, am 27. August, zog Kutz den Antrag zurück. Durch verschiedene Maßnahmen war es gelungen, 600 000 Euro Schulden zu begleichen. Die Fanaktion „Alles auf Rot-Weiß“, Ratenzahlungsvereinbarungen, externe Darlehen und die verbindliche Zusage eines Freundschaftsspiels im März 2017 gegen einen Champions-League-Sieger hatten dazu beigetragen. Zu einem besserem Ansehen von Kutz hatte all das nicht beigetragen. Der Privatier hatte sich durch seine polarisierende Art wenig Freunde bei Sponsoren und Partnern des OFC gemacht.

