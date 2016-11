Freiwillige Kickers-Umlage zahlt sich schon aus

OFC-Mitglieder haben schon 12. 500 Euro gespendet

+ © Hübner Bei der Mitgliederversammlung der Kickers Offenbach zog das Präsidium die umstrittene Sonderumlage zurück. © Hübner

Offenbach - Die Offenbacher Kickers haben wieder eine echte Perspektive. Das war eine der wichtigsten Erkenntnisse der Jahreshauptversammlung. Aus Sicht der Verantwortlichen des OFC besonders erfreulich: Ihr Spendenappell zeigte bereits nach wenigen Stunden Wirkung. Von Christian Düncher

Als sich die ersten Mitglieder am späten Montagabend bereits von den Stühlen erhoben hatten und den Saal der Willy-Brandt-Halle in Mühlheim verlassen wollten, trat Helmut Spahn noch einmal an das Mikrophon. Der Präsident dankte den Anwesenden für die „konstruktive und harmonische Sitzung“. Was er nicht aussprach: Aus der Sicht der Vereinsführung war es auch eine äußerst erfolgreiche Jahreshauptversammlung – vor allem, weil man es geschafft hatte, die Wogen zu glätten, die durch den (später zurückgezogenen) Antrag auf Einführung einer Sonderumlage der Mitglieder entstanden waren. Dass das Präsidium während der Versammlung verkündete, stattdessen unter dem Motto „Entschuldung jetzt“ auf Freiwilligkeit zu setzen, zahlt sich im doppelten Sinn aus.

Bis gestern Mittag hatten 101 Leute bereits 12 .550,30 Euro gespendet. Dazu kommt eine fünfstellige Summe von Präsident Helmut Spahn und Vizepräsident Michael Relic sowie offenbar ein nicht näher bezifferter Betrag von Ex-Präsident Frank Ruhl, der inzwischen einer der größten Gläubiger des Clubs ist. Aber auch hier zeichnet sich eine Lösung ab. Beide Seiten haben zwar Stillschweigen vereinbart, befinden sich nach Informationen unserer Zeitung aber in „finalen Gesprächen“.

„Herr Ruhl und ich haben uns ab und zu beschossen“, sagte Relic. „Aber wir geben uns die Hand, wir haben ein Ziel.“ Die Kickers sollen wieder eine Perspektive haben. Dafür ist der Abbau der Altschulden von großer Bedeutung. In Verhandlungen wurden Lösungen mit Gläubigern erarbeitet, die es dem Verein ermöglichen, durch die Zahlung von 85 .000 Euro die Verbindlichkeiten von 4,5 auf 3,6 Millionen Euro zu verringern. Die Spenden der Mitglieder und Fans in Höhe von 12550,30 Euro nannte Schatzmeister Markus Weidner ein „sehr gutes Ergebnis, das in die richtige Richtung zielt. Ich bin positiv gestimmt, dass wir das mit der freiwilligen Umlage hinbekommen“.

Positive Zahlen vermeldeten die Kickers auch in Sachen „Club 1901“. Der Förderkreis, der im vergangenen Jahr gegründet worden war, um das strukturelle Defizit im Vereinsetat in Höhe von 100. 000 Euro auszugleichen, hat bereits rund 80 .000 Euro eingebracht – obwohl der Fokus der Verantwortlichen zuletzt auf der Rettung der GmbH gelegen hatte und es angesichts der zwischenzeitlich laufenden Aktion „Alles auf Rot-Weiß“ nicht einfach war, im Umfeld des OFC weitere Spender zu finden.

Gelöst wurde bei der Jahreshauptversammlung auch ein weiteres Problem. So waren die Verantwortlichen im Bestreben, die übermäßige Verteilung von Freikarten einzudämmen, etwas zu eifrig und hatten unter anderem die Ehrenkarte von OFC-Ikone Hermann Nuber einkassiert. „Da sei etwas aus dem Ruder gelaufen. Es wurde zum Teil falsch reagiert“, gab Weidner zu. „Es ist klar, dass Leute, die jahrelang etwas für den OFC geleistet haben, Sonderrechte erhalten.“ Bereits bei seiner Ehrung für 70 Jahre Mitgliedschaft war Nuber zuvor frenetisch gefeiert worden.

