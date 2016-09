Gereizte Sehne raubt Maier den Schlaf

Kickers Offenbach: Innenverteidiger ist Opfer der hohen Belastung / Mit konservativer Behandlung Knie-Operation vermeiden

Offenbach - Für Stefano Maier ist die Saison in der Fußball-Regionalliga Südwest eine emotionale Achterbahnfahrt. Am Sonntag (14 Uhr) im Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern II droht dem Innenverteidiger die Rolle des Zuschauers. Von Jörg Moll

Eine Reizung der Patellasehne sorgt für Frust.

„Es hat gerade angefangen, wieder Spaß zu machen“, ärgert sich Stefano Maier. Der 23 Jahre alte Innenverteidiger hatte zuletzt stark aufsteigende Form gezeigt. Beim 1:1 gegen Eintracht Trier, beim 1:0 bei den Stuttgarter Kickers und beim 1:1 gegen Waldhof Mannheim stand wieder der Maier in der Innenverteidigung, der in der vergangenen Saison zu einer konstanten Größe (29 Regionalligaeinsätze/5 Tore) geworden war. Und das fast ohne Training, weil schon da die gereizte Sehne schmerzte.

„Immer wenn die Belastung sehr groß wird, habe ich diese Probleme“, berichtet er. Schmerzen im Knie sind seit dem 16. Lebensjahr ständiger Wegbegleiter. Ein Knochenvorsprung löst bei starker Belastung die Reizung der Sehne aus.

Auch in der Saisonvorbereitung hatte Maier zeitweise pausiert. Die ersten beiden Punktspiele verpasste er aber wegen einer Roten Karte im letzten Punktspiel der vergangenen Saison (0:3 in Saarbrücken). Als er sich ins Team zurückgekämpft hatte, musste er die nächsten Nackenschläge verkraften. Beim 2:3 im DFB-Pokal gegen Hannover 96 verschuldete er den Elfmeter in der letzten Minute der Nachspielzeit. Auch beim 1:2 in der Liga in Watzenborn-Steinberg und dem Aus im Hessenpokal bei den Sportfreunden Seligenstadt gab Maier eine unglückliche Figur ab. In Seligenstadt scheiterte er auch noch im Elfmeterschießen. Die vielen „englischen Wochen“ mit Spielen im Drei-Tage-Rhythmus sind ihm nicht nur wegen der Knieschmerzen in unguter Erinnerung geblieben: „Es ist vom Kopf her nicht leicht, immer wieder an die Topleistung heranzukommen.“

Maier, vergangene Saison beim 1:0-Sieg gegen Kaiserslautern II Torschütze, wird heute zum Arzt gehen, um sich eine Spritze geben zu lassen. „Dann schauen wir weiter“, sagte er. Eine Operation will er vermeiden. „Da bin ich drei Monate raus und die Garantie, dass es danach besser ist, gibt es auch nicht.“ Stattdessen will er es mit konservativer Behandlung und Krafttraining probieren. Maier wird nun dem Knie erstmal Ruhe gönnen. Mental, räumt er ein, ist das schwierig. „Ich schlafe sogar schlecht, weil ich es vermisse, auf dem Platz zu stehen.“

Am Sonntag wird Maier wohl auf der Tribüne mitfiebern: „Spiele gegen zweite Mannschaften sind immer etwas eklig, aber wenn wir unsere Linie durchziehen, sollten wir sie packen.“

