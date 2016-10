Geschickter Schachzug des Präsidiums

Jahreshauptversammlung der Offenbacher Kickers: Antrag auf Sonderumlage zurückgezogen / OB Schneider im Verwaltungsrat

+ Voll war es gestern Abend in der Mühlheimer Willy-Brandt-Halle bei der Jahreshauptversammlung der Offenbacher Kickers. - Foto: Hübner

Offenbach - Das Präsidium der Offenbacher Kickers hat mit einem geschickten Schachzug einem der brisantesten Themen der gestrigen Jahreshauptversammlung die Diskussionsgrundlage entzogen. Der Antrag einer geplanten Sonderumlage für Mitglieder wurde zurückgezogen. Von Jörg Moll

Stattdessen wurde ein Schreiben ausgeteilt, in dem Mitglieder einen einmaligen freiwilligen Betrag angeben konnten, um die geplante Entschuldung voranzutreiben.

Michael Relic erntete gestern Abend neben dem für 70 Jahre Mitgliedschaft geehrten Ehrenspielführer Hermann Nuber den größten Beifall der 472 anwesenden Mitglieder in der Mühlheimer Willy-Brandt-Halle. Der Vizepräsident verkündete, dass das Präsidium den Antrag auf die zuvor so heiß diskutierte Zwangsumlage zurückziehen werde. „Wir wollen keine Satzungsänderung, wir wollen eine freiwillige Zahlung“, betonte Relic.

Schatzmeister Markus Weidner hatte zuvor erläutert, dass dank Verhandlungen mit Gläubigern eine Verringerung der Altschulden von 4,5 Millionen Euro auf 3,6 Millionen Euro möglich sei. Dafür benötige der Verein 85 000 Euro. Relic kündigte gestern an, dass er gemeinsam mit Präsident Helmut Spahn einen fünfstelligen Betrag zur Verfügung stellen werde und bat danach die Mitglieder darum, ihren Beitrag zu leisten.

Relic überraschte zudem mit der Ankündigung, dass eine Einigung mit Ex-Präsident Dr. Frank Ruhl, einem der Hauptgläubiger des e.V. seit der ersten Insolvenz 2013, noch in dieser Woche finalisiert werde. Damit, so Relic, sei eine Insolvenzgefahr des e.V. gebannt. Noch überraschender war die Ankündigung, dass Ruhl ihm zugesichert habe, ebenfalls einen Betrag zur Abwendung der Misere des Vereins beizutragen. Damit hatte der Vizepräsident einen der umstrittensten Punkte der Tagesordnung binnen kürzester Zeit die Schärfe genommen und gewissermaßen im Handstreich die lange unvereinbar scheinenden Standpunkte zwischen Verein und Ruhl für beendet erklärt. Die Mitglieder dankten dies mit tosendem Applaus.

OFC-Präsident Helmut Spahn hatte zuvor in seinem Bericht kritisch Bilanz gezogen. „Wir haben nicht alles richtig gemacht, aber wir haben es nach bestem Wissen und Gewissen gemacht.“ Die Situation in der Profi GmbH sei nicht vorhersehbar gewesen. „Wir hatten signifikante Probleme, die wir lösen mussten“, betonte Spahn. Damit sprach er die 910 000 Euro Verbindlichkeiten an, die im Mai dieses Jahres zur Insolvenzanmeldung des gestern Abend erkrankt fehlenden Geschäftsführers Remo Kutz geführt hatten. Den Zeitpunkt der Insolvenzanmeldung bezeichnete er erneut als alternativlos. „Aber man kann mir vorwerfen, dass wir das Problem nicht früher lösen konnten“, meinte Spahn.

Auch den Umgang mit dem Neun-Punkte-Abzug infolge der Antragstellung der Insolvenz kommentierte Spahn. „Mit dem Wissen von damals würde ich es wieder so machen, mit dem Wissen von heute würde ich überlegen, ob ich es anders machen könnte.“ Spahn betonte, dass er den Punktabzug für „nicht richtig hält“ und kündigte im Falle eines negativen Bescheids des ständigen Schiedsgerichts der Regionalliga Südwest an, vor ein ordentliches Gericht zu gehen.

Schatzmeister Markus Weidner erklärte, wie es zum erneuten Gang zum Amtsgericht kommen konnte. Weidners Kernaussage: Die Saison 2015/2016 hatte der damalige Geschäftsführer David Fischer zu optimistisch geplant. Dazu habe ein aussagekräftiger Liquidtätsplan gefehlt. Am Ende der Saison 2015/2016 habe sich ein Minus von 570 000 Euro bei einem Gesamtetat von 2,6 Millionen Euro ergeben. Dazu kamen nicht eingeplante und laut Weidner sehr lange nicht ersichtliche Verbindlichkeiten in Höhe von 340 000 Euro. Weidner räumte aber auch Fehler der Gremien ein. „Das Controllingsystem war ungeeignet“, meinte er und kündigte eine neue Form der Berichterstattung und eine Einbeziehung eines externen Wirtschaftsprüfers an. Die Abwendung der Insolvenz sei möglich geworden, weil ein Freundschaftsspiel gegen einen Champions-League-Sieger für 2017 vereinbart wurde, für das 300 000 Euro Einnahmen kalkuliert wurden. Zudem haben Fans und Mitglieder durch Aktionen wie „Alles auf rot-weiß“ 300 000 Euro beigesteuert. Weitere 300 000 Euro kamen durch Zuwendungen von Mitgliedern der verschiedenen Vereinsorgane (Aufsichtsrat, Verwaltungsrat) und Gönnern zusammen. Somit, so Weidner, konnte die Insolvenz abgewendet werden. Deutlich positiver fielen die Zahlen im e.V. aus. Dort wies die Bilanz zum 30. Juni 2016 ein Liquiditätsplus von 13 000 Euro aus.

Zu Wort kam auch Insolvenzverwalter Dr. Andreas Kleinschmidt, der unter anderem professionelle Strukturen anmahnte, vor allem auf der Geschäftsstelle. „Aufgaben angehen, Strukturen schaffen – und dann gibt es auch eine positive Zukunft.“ Allen Beteiligten gemein war der Wille, diese Schritte gemeinsam anzugehen. „Wir wollen nicht nachtreten, lasst uns nach vorne blicken“, forderte Spahn die Mitglieder auf. Das Präsidium wurde schließlich ohne Gegenstimme entlastet. Eine Überraschung gab es schließlich bei der Wahl des neuen verwaltungsrats, in den auch Oberbürgermeister Horst Schneider gewählt wurde.

Quelle: op-online.de