Höchster Saisonsieg teuer erkauft

3:0 gegen Watzenborn-Steinberg

1:0 für Kickers Offenbach. Robin Scheu (links) lässt Yannik Corte (30) und Torwart Yannik Dauth, dessen Vater früher für den OFC im Tor stand, keine Chance.

Offenbach - Die Offenbacher Kickers haben sich mit dem höchsten Saisonsieg in die Winterpause der Regionalliga verabschiedet. Von Christian Düncher

Nach drei Niederlagen in Folge kam der OFC gegen Aufsteiger Teutonia Watzenborn-Steinberg zu einem 3:0 (1:0) und verkürzte den Rückstand auf den ersten sicheren Nichtabstiegsplatz auf einen Punkt, hat aber zwei Spiele mehr absolviert. „Das tut uns allen nach den letzten Wochen gut“, sagte OFC-Trainer Oliver Reck, wollte den Erfolg aber nicht überbewerten: „Das war ein wichtiger Sieg, mehr nicht. Wir haben noch einiges zu tun und wissen, was die Stunde geschlagen hat. Wir müssen weiter konsequent bleiben.“

So konsequent wie gegen Watzenborn. „Das war von der ersten Minuten an eine konzentrierte Leistung“, so Reck. Entscheidend seien drei Faktoren gewesen: Die Fehlerquote wurde minimiert, die Doppel-Sechs mit Rapp und Maslanka gewann oft den zweiten Ball und vorne sorgten die Offensivkräfte mit ihren Positionswechseln für Verwirrung. Immer wieder stieß ein anderer Spieler in die Spitze. Reck hatte sein Team auf drei Positionen verändert: Anstelle von Alexandros Theodosiadis (Oberschenkelprobleme), Benjamin Kirchhoff (Gelbsperre) und Jan-Hendrik Marx (Bank) begannen Kristian Maslanka sowie die wieder genesenen Marco Rapp und Serkan Göcer. Von Anfang an entwickelte sich auf tiefem Boden ein typisches Kellerduell - mit viel Kampf und Unzulänglichkeiten.

Während es die Gäste oft mit hohen Zuspielen auf die großen Spitzen Markus Müller und Raffael Szymanski probierten, suchten die Kickers zumeist über die Außenbahnen den Weg zum Tor - und hatten auch die ersten Chancen. Robin Scheus Hereingabe von der rechten Seite wurde gerade noch geklärt (11.), und nach Dennis Schultes Flanke köpfte Dren Hodja in Bedrängnis über das Tor (15.). Wenig später wurden die Bemühungen dann belohnt: Serkan Firat passte von der linken Seite aus vollem Lauf scharf nach innen, wo Robin Scheu vollstreckte - 1:0 (22.). Die Gäste tauchten in Hälfte eins nur zweimal gefährlich im Offenbacher Strafraum auf, jeweils durch Denis Weinecker. Erst spitzelte ihm Stefano Maier in höchster Not den Ball vom Fuß (16.), dann zielte der Angreifer deutlich zu hoch (32.). Die Pausenführung des OFC war absolut verdient.

Und die Kickers legten in der zweiten Hälfte sofort nach. Es waren keine 30 Sekunden gespielt, als Schulte einen Pass abfing und den Gegenangriff einleitete. Marco Rapp schickte Firat auf der linken Seite steil und nach dessen scharfer Hereingabe musste Hodja nur noch den Fuß hinhalten. Es war bereits sein neunter Saisontreffer - und Firats zweite Torvorlage in dieser Partie. Es sollte nicht die letzte bleiben. Auch am 3:0 war er beteiligt. Nach seiner Freistoßflanke auf den langen Pfosten erzielte Bryan Gaul aus spitzem Winkel und unter Mithilfe von Teutonia-Torwart Yannik Dauth sein erstes Saisontor (65.).

Der OFC vergab in der Folgezeit weitere Chancen, unter anderem durch Darwiche, der aus spitzem Winkel scheiterte (75.). Von Watzenborn-Steinberg kam weiterhin wenig, auch weil Maier und Gaul in der Innenverteidigung stets Herr der Lage waren. Auch Rapps Rückkehr wirkte sich absolut stabilisierend aus. Der Taktgeber im Mittelfeld, den seit Wochen Schambeinprobleme plagen, biss noch einmal auf die Zähne und wird sich in der Winterpause einer Behandlung unterziehen.

Das erste Spiel 2017 (bei Schlusslicht FC Nöttingen) findet definitiv ohne ihn statt. Er sah zum zehnten Mal Gelb und ist damit ebenso gesperrt wie Scheu und Gaul, die beide das fünfte Mal verwarnt wurden. Der Sieg war somit teuer erkauft. Reck ließ sich die Stimmung dadurch aber nicht vermiesen: „Sperren kommen während einer Saison immer mal vor. Dafür haben wir einen großen Kader.“

