„Kassel kann unangenehm sein“

Zwölf Spiele ohne Sieg im Auestadion: Oliver Reck will mit den Kickers schwarze Serie beenden

+ Besondere Atmosphäre garantiert: Offenbachs griechischer Angreifer Konstantinos Neofytos (links), hier im Duell mit dem Homburger Niels Fischer, läuft erstmals im Hessenderby gegen Kassel auf. Der griechische Mittelstürmer erhält in der Startelf den Vorzug vor Matthew Taylor. - Foto: Hübner

Offenbach - Oliver Recks Bilanz als Trainer der Offenbacher Kickers gegen KSV Hessen Kassel ist makellos. Im Halbfinale des Hessenpokals der vergangenen Saison bejubelte er einen 8:7-Sieg nach Elfmeterschießen. Von Jörg Moll

Heute (14 Uhr) steht Reck erstmals in einem Punktspiel gegen den hessischen Rivalen an der Offenbacher Seitenlinie.

Abseits des Rasens ist die Brisanz seit jeher eine besondere. Die Fans des KSV und des OFC verbindet eine herzliche Abneigung. Die Polizei wird auch heute mit besonderen Sicherheitsmaßnahmen das „Risikospiel“ begleiten. Auch auf dem Platz erwartet OFC-Trainer Oliver Reck eine besondere Atmosphäre. „Hessen Kassel kann sehr unangenehm sein“, warnt Reck vor dem Tabellen-13. (15 Punkte): „Das ist ein Derby, da wird der KSV alles reinwerfen, was er hat.“ Daran besteht für Reck auch in Erinnerung an den Halbfinalfight im Hessenpokal im Frühjahr kein Zweifel. Dass die Kickers in zwölf Punktspielen seit 1994 nie im Kasseler Auestadion gewannen, ist ein weiteres Indiz für das, was den OFC heute erwartet.

Zu markigen Sprüchen lässt sich Reck nicht verleiten. „Aber es wäre natürlich schön, wenn wir diese Serie beenden könnten“, sagt der 51-Jährige. Über Stärken und Schwächen des KSV wollte er sich nicht äußern. „Wir wollen versuchen, die Schwächen im Spiel aufzudecken, nicht am Tag zuvor in der Pressekonferenz.“

Keinerlei Derbyerfahrung mit Hessen Kassel hat Konstantinos Neofytos. Der 26 Jahre alte Angreifer hat „eine große Chance“ (Reck), heute die Mittelstürmerposition einzunehmen. „Er ist sehr fleißig, er kommt in seinem Prozess voran, sich bei uns reinzufinden“, lobt Reck den Griechen, der im Sommer vom Zweitligisten PAS Lamia kam.

„Ich fühle mich sehr wohl hier“, sagt der 1,87 Meter große Angreifer: „Es hapert noch mit der Sprache, aber ich arbeite gemeinsam mit meiner Frau jeden Tag daran.“ Noch lässt er das von Joti Stamatopoulos, Recks Assistenten mit griechischen Wurzeln, übersetzen. Der Wille, die Sprache zu lernen, ist ebenso groß wie das Engagement im Training. Mit Routinier Matthew Taylor (34) liefert er sich einen Zweikampf um den Mittelstürmerposten bei den Kickers. Beim 0:1 in Homburg begann Taylor, Neofytos kam in der zweiten Hälfte für ihn. Heute soll Neofytos das gelingen, womit sich der OFC zuletzt so schwer tat: die Chancen, die sich die so spielstarke Mannschaft herausarbeitet, auch zu verwerten. „Wir haben uns im Training Übungen einfallen lassen, um zielstrebiger zum Abschluss zu kommen“, verriet Reck.

Während der Kickers-Trainer sich ganz vorne bereits festgelegt hat, ließ er sich noch nicht in die Karten schauen, wer im Mittelfeld den gelbgesperrten Marco Rapp ersetzen wird. Das liegt auch daran, dass gleich zwei Alternativen zuletzt angeschlagen pausierten. Maik Vetter (Knieprobleme) und Kristian Maslanka, der Ende der vergangenen Woche im Training umgeknickt war, sind zwar wieder ins Training eingestiegen. „Aber bei Kristian sieht es besser aus als bei Maik“, räumte Reck ein. Dass auch Ihab Darwiche und Stefano Maier mittrainierten, registrierte er erfreut. Großes Aufheben um die Aufstellung mag er prinzipiell nicht: „Wir haben bis jetzt auf alles eine Antwort gefunden.“

Quelle: op-online.de