Club-Manager für die Kickers

Offenbach - Als Zuschauer war Christopher Fiori schon ein paar Mal im Sparda-Bank-Hessen-Stadion zu Gast. Am Sonntag (14 Uhr) wird er erstmals ein Heimspiel der Offenbacher Kickers als OFC-Geschäftsführer erleben. Von Christian Düncher

Aber auch sonst hat sich für ihn einiges geändert, seit er seinen neuen Job am 1. November angetreten hat. Für ihn sei die Jahreshauptversammlung des OFC, an der fast 500 Mitglieder teilnahmen, die bislang größte gewesen, gab Fiori zu. Zudem wird er bald erstmals alleine für einen Fußballclub verantwortlich sein. „Ich war lange im Stadion-Management tätig“ sagte der 36-Jährige, der unter anderem Veranstaltungen in der Commerzbank-Arena organisierte. Später begleitete er als Berater in Abu Dhabi den Bau der IPIC Arena. Und auch beim FSV Frankfurt war er zuletzt als zweiter Mann hinter Geschäftsführer Clemens Krüger unter anderem für die Stadion-Vermarktung verantwortlich. „Das lief beim FSV dual“, erklärte Fiori. Einerseits befasste er sich mit Stadion-Management, andererseits mit Aspekten wie Lizensierung und Spielangelegenheiten der Fußballer.

Als Geschäftsführer der Profi GmbH des OFC liegt seine Aufgabe nun ausschließlich auf dem Club-Management, zumal das Stadion von der städtischen SBB vermarktet wird. Fiori sieht darin jedoch kein Problem. Im Gegenteil. „Ich habe längst großen Gefallen am Club-Management gefunden“, sagte der Frankfurter und schob die Begründung gleich hinterher. „Ein Stadion kann keine Spiele gewinnen, ein Club schon.“

Bevor es an das Gewinnen geht, ist es für Fiori wichtig, sich „schnell einen Überblick zu verschaffen, wie die Verträge aussehen und wer was macht“. Bei der Aufsichtsratssitzung am 22. November soll laut Präsident Helmut Spahn darüber entschieden werden, ob die Übergabe durch den scheidenden Geschäftsführer Remo Kutz (war zuletzt erkrankt) abgeschlossen werden kann, oder man noch etwas Zeit benötigt.

Einen Wunsch hat Fiori bereits geäußert. Obwohl ihm bewusst sei, dass man in gewissen Bereichen vorerst weiter auf Ehrenamtliche setzen muss, hätte er gerne ein, zwei Mitarbeiter für den Bereich Vermarktung. Spahn reagierte zurückhaltend. „Wir sind uns hundertprozentig einig, dass wir andere Strukturen brauchen. Aber das muss alles darstellbar und auch finanzierbar sein“, sagte der Kickers-Präsident.

