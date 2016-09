„Hausmeister“ mit Privilegien

Co-Trainer Joti Stamatopoulos

Offenbach - Einst zeigte er späteren Weltmeistern Tricks in einer Fernsehsendung, später arbeitete Joti Stamatopoulos unter anderem als Cheftrainer in der 1. griechischen Liga. Von Christian Düncher

Bei den Offenbacher Kickers will er als Assistent von Oliver Reck dabei helfen, dass es sportlich wieder nach oben geht. Aus seinen Worten klingt Dankbarkeit. „Es ist ein Privileg, als Trainer arbeiten zu können“, sagte Joti Stamatopoulos unlängst bei seiner offiziellen Vorstellung als Co-Trainer der Offenbacher Kickers. Denn: „Viele Kollegen sind auf Arbeitssuche.“ Und um einen Job zu bekommen, müsse man auch „das Glück haben, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein“. Ab und zu zahlt sich aber auch Geduld aus. So hatte der 43-Jährige schon seit Januar im Trainerteam des OFC mitgearbeitet – als Hospitant, wie es hieß. Erst zu Beginn dieser Saison wurde er verpflichtet. „Ich freue mich, jetzt ein offizielles Mitglied der Kickers-Familie zu sein“, hatte Stamatopoulos damals gesagt.

Der Deutsch-Grieche war von Anfang an der Wunschkandidat von Cheftrainer Oliver Reck, der mit ihm bereits bei Zweitligist Fortuna Düsseldorf zusammengearbeitet hatte. Doch aufgrund der angespannten finanziellen Situation zog sich die Verpflichtung fast ein halbes Jahr hin. Stamatopoulos ließ sich aber nicht beirren. „Er hatte sich von Anfang an diesem Klub verschrieben“, so Reck. An seinem Assistenten schätzt er neben den fachlichen Qualitäten vor allem dessen große Hingabe. „Er liebt und lebt Fußball“, sagt der Cheftrainer. „Wir hatten von Anfang an einen guten Draht zueinander und er hat einen guten Kontakt zu den Spielern, die sofort gemerkt haben, dass bei ihm Methodik dahintersteckt.“

Als Spieler war Stamatopoulos für einige Amateurklubs in seiner Geburtsstadt Köln aktiv, musste die Karriere jedoch bereits im Alter von 26 Jahren wegen einer Knieverletzung beenden. Drei Jahre später erwarb er die Fußballlehrer-Lizenz und trat in der Folgezeit im Fernsehen auf, wo er im DSF-Fußball-Jugendmagazin „Fujuma“ als „Hausmeister Joti“ Fußballtricks erklärte. Unter anderem spätere Weltmeister wie Bastian Schweinsteiger, Lukas Podolski, Philipp Lahm und Mario Gomez schauten damals als Gäste genau zu.

Parallel arbeitete er beim DFB als Stützpunkttrainer sowie Assistent von U18-Chefcoach Erich Rutemöller. Zwischen 2006 und 2014 war der 43-Jährige in Griechenland tätig – unter anderem bei Panionios Athen als Co-Trainer von Ewald Lienen, dessen Nachfolger er 2008 wurde. „Gerade unsere Europa-League-Spiele gegen Galatasaray Istanbul, Girondins Bordeaux, Austria Wien und den SSC Neapel bleiben haften. Dafür bin ich auch Ewald sehr dankbar“, sagte Stamatopoulos einst der Neuen Ruhr Zeitung. Zwischendurch gab es auch ein Engagement als Cheftrainer in Estland - bei JK Tammeka Tartu. „Ich bin froh über jede Sekunde, die ich auf dem Platz stehe“, betont Recks Assistent. Und wenn das mal nicht möglich war, arbeitete er als Scout - unter anderem für den FC Augsburg und den TSV 1860 München.

Nun also Kickers Offenbach: „Der OFC ist ein Begriff im deutschen Profi-Fußball, ein Kultclub“, sagt Stamatopoulos. „Ich hoffe, ein Teil der besseren Zukunft des Vereins sein zu können. Wir sind auf einem guten Weg. Aber wir müssen weiter so hart und seriös arbeiten wir bisher.“ Stamatopoulos will seinen Teil dazu beitragen, zum Beispiel indem er seine Griechenland-Kenntnisse einfließen lässt. So hatte er sich über Konstantinos Neofytos vor dessen Verpflichtung bestens informiert: „Wir hatten einen Tipp bekommen, sahen uns uns dann ein paar Spiele an. Er ist ein intelligenter Junge, der mit seinen 26 Jahren sehr erfahren ist.“ Die Verständigung ist bloß noch ein Problem. Aber auch da kann Stamatopoulos helfen.

