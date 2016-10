Endres, Maier, Vetter und Theodosiadis fehlen gegen Ulm

Ohne vier, aber mit Lockerheit

Offenbach - Die kleine Serie von zwei 0:1-Niederlagen haben die Offenbacher Kickers mit dem 1:1 gegen Steinbach zumindest gestoppt. Im Heimspiel gegen den SSV Ulm soll heute (14 Uhr) trotz einiger Ausfälle endlich wieder ein Dreier her. Von Christian Düncher

Der erste Treffer nach 228 torlosen Minuten und der damit einhergehende Punktgewinn gegen den seit neun Spielen ungeschlagenen TSV Steinbach haben bei den Regionalliga-Fußballern der Offenbacher Kickers für Erleichterung gesorgt. Die Lockerheit zeigte sich auch unter der Woche im Training. So spielten einige der OFC-Profis am Freitag unter der Leitung von Torwarttrainer Rene Keffel Tic-Tac-Toe, aber nicht mit Stift und Papier, sondern indem sie abwechselnd zu auf dem Boden liegenden Ringen rannten und dort Trainingsleibchen platzierten. „Wir haben eine gute Stimmung. So etwas ist immer hilfreich“, sagte Trainer Oliver Reck.

Getrübt wird die Freude allerdings etwas durch die vielen Ausfälle. Stefano Maier und Maik Vetter (beide Knieprobleme) wurden Reck zufolge zwar zuletzt wieder an das Mannschaftstraining herangeführt, „sind aber noch nicht so weit“. Auch Torwart Daniel Endres, der nach seinem Knockout beim Spiel in Kassel Mitte der Woche noch über leichte Schwindelgefühle geklagt hatte, wird gegen Ulm noch nicht spielen. Zudem fällt Alexandros Theodosiadis (Muskelfaserriss) zwei bis drei Wochen aus. „Wir werden jedoch auch diese Situation meistern“, so Reck. Endres, Vetter und Maier hatten gegen Steinbach ohnehin gefehlt, Theodosiadis war in dieser Partie früh verletzt ausgewechselt worden. Christos Stoilas wird ihn erneut ersetzen. Reck: „Er hat das sehr, sehr gut gemacht.“

Das galt über weite Strecken der Partie für die gesamte Mannschaft. Nur in der ersten halben Stunde habe man nicht gut gespielt, wie Innenverteidiger Benjamin Kirchhoff zugab. „Danach haben wir aber eine gute Reaktion gezeigt und eine starke zweite Hälfte gespielt. Darauf können wir aufbauen.“ Das Problem: Den Kickers wurde zuletzt oft eine gute Leistung attestiert, Siege gab es in den vergangenen acht Spielen jedoch nur zwei – bei vier Unentschieden und zwei Niederlagen. Obwohl der OFC in spielerischer Hinsicht meistens überzeugt, gebe es „viele Szenen im Spiel, die man besser lösen kann. Das sagen wir den Jungs auch, das machen wir immer so“, betonte der Kickers-Trainer.

Kirchhoff sieht ebenfalls nicht die Gefahr, dass man sich die Dinge zu sehr schön redet. Es gehe darum, an die eigenen Stärken zu glauben. „Wir wissen, dass wir Tore schießen müssen. Wenn der Knoten platzt, werden wir auch wieder öfter als einmal pro Spiel treffen.“ Reck, der 1990/2000 mit Schalke noch in der 1. Liga gegen Ulm gespielt hatte („Nun treffen wir uns in der Regionalliga wieder, so ist das manchmal im Fußball“), lässt jedenfalls keine Zweifel an der Zielsetzung aufkommen. „Für uns ist das ein Spiel, das wir ganz klar gewinnen wollen. Drei Punkte holen, Mund abputzen – so lautet die Marschrichtung für diese Partie.“

