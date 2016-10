OFC verliert beim FC Homburg

Erste Niederlage seit acht Spielen

Homburg - Die Mannschaft von Kickers Offenbach verliert das Auswärtsspiel in Homburg. Damit reißt die Serie des OFC von zuletzt sieben Spielen ohne Niederlage.

Mit 0:1 verlor der OFC das Spiel beim FC Homburg und belegt damit den 16. Platz in der Tabelle der Regionalliga Südwest.

OFC-Trainer Oliver Reck änderte die Mannschaft von Kickers Offenbach im Vergleich zum Kaiserslautern-Spiel auf vier Positionen: Kapitän und Stammtorwart Daniel Endres drufte wieder von Beginn an auflaufen, außerdem rückte Benjamin Kirchhoff für Dennis Schulte in die Innenverteidigung. Rechts offensiv fehlte Maik Vetter verletzt (Schlag aufs Knie), er wurde von Ko Sawada außen vertreten und Dren Hodja spielte auf der zentralen offensive Position des Japaners. Matthew Taylor ersetzte außerdem Neofytos im Sturm.

Die Mannschaft von Kickers Offenbach zeigte von Beginn an, dass sie die Serie von sieben Spielen in Folge ohne Niederlage ausbauen wollte, doch gefährliche Torchancen blieben in der ersten Hälfte auf beiden Seiten Mangelware. Der OFC dominierte zwar das Spielgeschehen, hatte aber in der 42. Minute, dass der Schiedsrichter bei einem Tor der Gastgeber auf Abseits entschied.

FC Homburg - OFC: Der Livezicker zum Nachlesen

Auch in der zweiten Hälfte kamen beide Mannschaften viel zu selten zum Abschluss, in der 74. Minute wurde der OFC dann jedoch kalt erwischt: Timo Cecen erzielte das 1:0 für die Gastgeber, vorbereitet hatte den Treffer der Ex-Offenbacher Kai Hesse.

Kickers Offenbach: Endres - Göcer, Kirchhoff, Maslanka, Theodosiadis - Gaul (54. Schulte), Rapp - Sawada (77. Scheu), Hodja, Firat - Taylor (64. Neofytos)

