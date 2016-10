Firat schießt OFC zum Sieg gegen Kaiserslautern

Freistoß-Spezialist schlägt wieder zu

In einem hart umkämpften Spiel gewinnen die Offenbacher Kickers gegen die zweite Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern mit 1:0.

Offenbach - Nach zwei Unentschieden in Folge gewinnt die Mannschaft von Kickers Offenbach gegen die Reserve des 1. FC Kaiserslautern. Der OFC verlässt mit diesem Sieg den vorletzten Tabellenplatz und ist seit sieben Spielen ungeschlagen.

Mit 1:0 gewann der OFC eine umkämpfte und zähe Partie. Den Treffer des Tages erzielte Serkan Firat in der zweiten Hälfte mit einem schönen Freistoßtor. OFC-Trainer Oliver Reck hatte bereits vor Spielbeginn für eine Überraschung gesorgt: Alexander Sebald hütete das Tor der Gastgeber, Stammtorwart und Kapitän Daniel Endres musste auf der Bank Platz nehmen, Maik Vetter trug stattdessen die Kapitänsbinde.

Die Mannschaft von Kickers Offenbach begann vor 4815 Zuschauern furios und hatte bereits kurz nach Anpfiff die erste hochkarätige Chance: Firat zog nach einer schönen Flanke von Göcer in den Strafraum direkt ab, doch FCK-Torwart Sievers bewahrte seine Mannschaft vor dem frühen Rückstand mit einer schönen Parade.

Nach der Offenbacher Druckphase zu Beginn des Spiels kamen die Gäste aus Kaiserslautern jedoch besser ins Spiel und hielten zumindest defensiv dagegen. So blieben Chancen bis zum Halbzeitpfiff auf beiden Seiten Mangelware und das Spiel ging torlos in die Pause. Das sollte sich in der zweiten Halbzeit zunächst auch nicht ändern, bis Freistoßspezialist Serkan Firat einen ruhenden Ball aus etwa 25 Metern Torentfernung in den linken Winkel zum 1:0 für Kickers Offenbach versenkte. Der OFC verteidigte anschließend den Vorsprung bis zum Abpfiff und hat nun die Gäste aus Kaiserslautern in der Tabelle überholt. (nb)

Kickers Offenbach: Sebald - Göcer, Maslanka, Schulte, Theodosiadis - Gaul, Rapp - Sawada (60. Hodja), Vetter, Firat (82. Stoilas) - Neofytos (66. Taylor)

Tor: 1:0 Firat (81.)

