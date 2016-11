Reck appelliert vor Duell mit Worms an Fans

Reaktion macht OFC-Coach Mut

Offenbach - „Gefühlt ist dieses Spiel erst ein paar Wochen her“, sagt Oliver Reck, Trainer des Regionalligisten Kickers Offenbach, mit Blick auf die Auftaktpartie bei Wormatia Worms. Tatsächlich liegt die Begegnung bereits mehr als drei Monate zurück.

Aufgrund ihrer Dramaturgie hat sie jedoch niemand vergessen. Obwohl ab der zwölften Minute in Unterzahl, ging der OFC mit 2:0 in Führung. Worms glich aber aus. In der 82. Minute flog ein weiterer Offenbacher vom Platz. Mit neun Mann retteten die Kickers den Punkt über die Zeit. Reck wird auch diese Partie gemeint haben, als er seine Spieler unter der Woche daran erinnerte, „was sie diese Saison bereits alles geleistet haben“. Vor dem Rückspiel am Samstag (14 Uhr) in Offenbach sieht er aber auch noch Luft nach oben. Gegen den VfB Stuttgart II war zuletzt zum Beispiel beim 2:2 (nach 1:0-Halbzeitführung) fahrlässig die Chance verspielt worden, erstmals in dieser Saison die Abstiegszone zu verlassen. Reck hatte aus seiner Unzufriedenheit keinen Hehl gemacht, aber unter der Woche offenbar auf allzu harte Kritik verzichtet. „Natürlich muss man die Jungs ab und zu auch mal wachrütteln“, so der Trainer. Er habe ihnen jedoch auch gesagt, „was sie noch leisten können“.

Lesen Sie heute auch: „Wir verhungern in der Mitte“ Die Ansprache hat offenbar gefruchtet. Im Training zeigte die Mannschaft die erhoffte Reaktion. „Die Jungs haben erkannt, dass sie alle einen Schritt mehr machen müssen. Wie sie sich reingeworfen haben, macht mir Mut. Ich bin überzeugt davon, dass die Zuschauer ein sehr engagiertes Spiel meines Teams sehen werden“, so Reck. Der Trainer appellierte aber auch an das Publikum: „Nur in der Gesamtheit mit unseren tollen Fans können wir Worms schlagen.“ (cd)

