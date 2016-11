Darwiche und Hodja wieder fit

Rückrunden-Auftakt am Samstag

Offenbach - Die Hinrunde ist vorbei und die Offenbacher Kickers stehen in der Fußball-Regionalliga Südwest immer noch auf einem Abstiegsrang. Oliver Reck lässt sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen.

„Wir haben vor der Saison gesagt, dass wir den Abzug von neun Punkten so schnell wie möglich egalisieren wollen. Das haben wir geschafft“, betont der OFC-Trainer. Das nächste Ziel muss es nun sein, die Abstiegszone zu verlassen – am besten innerhalb der fünf Spiele, die bis zur Winterpause noch anstehen. „Wir gucken natürlich auf die Tabelle, können die Situation aber gut einschätzen“, sagt Reck und verweist darauf, dass in den kommenden Spielen Teams als Gegner warten, „gegen die man gewinnen kann“.

Den Auftakt macht am Samstag (14 Uhr) das Heimspiel gegen Wormatia Worms. Das Hinspiel (2:2 nach 2:0-Führung, zwei Platzverweise gegen den OFC) sei natürlich noch in den Köpfen, so Reck. „Das darf aber keine Rolle spielen.“ Sein Team sei nun eingespielter und der Kader breiter, zumal auch Dren Hodja und Ihab Darwiche wieder fit sind. (cd)

OFC zu Gast bei Wormatia Worms: Bilder Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © Jan Huebner