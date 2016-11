OFC: Notenbester ist auch Sorgenkind

Hinrundenbilanz von Kickers Offenbach:

+ © Hübner Freude im Regen: Die OFC-Spieler Christos Stoilas, Dren Hodja und Ihab Darwiche (von links) bejubeln den 3:2-Heimsieg gegen Ulm. Zu Hause tun sich die Kickers diese Saison bislang deutlich leichter als auswärts. Auch das Torschießen bereitet Probleme: Hodja und Serkan Firat (beide fünf Treffer) führen die interne Liste an. © Hübner

Offenbach - Halbzeit in der Fußball-Regionalliga Südwest: Von den 36 Spieltagen sind 18 absolviert. Kickers Offenbach hat sechs Partien gewonnen, vier verloren und acht Mal ein Remis erreicht. Von Christian Düncher

Das ist eine durchschnittliche Bilanz. Und der OFC liegt wegen des Abzuges von neun Punkten in der Tabelle nur auf dem 17. Rang. Eine Zwischenbilanz:

SERIEN

Nach gutem Start mit fünf Punkten aus drei Spielen kassierte der OFC am vierten Spieltag mit dem 1:2 bei Aufsteiger Teutonia Watzenborn-Steinberg die erste Saisonniederlage. Danach blieben die Kickers sieben Mal in Folge ungeschlagen. Zu diesem Zeitpunkt hatte der OFC ohne den Punktabzug die Ausbeute einer Spitzenmannschaft.

Doch dann folgte Anfang Oktober mit der 0:1-Niederlage gegen den FC Homburg die Trendwende. Von den vergangenen sieben Partien wurde nur noch eine gewonnen, und die nach 0:2-Rückstand knapp und glücklich mit einem Freistoßtor in letzter Minute durch Serkan Firat mit 3:2 gegen Ulm. Der OFC und die Stuttgarter Kickers (jeweils acht Unentschieden) sind die Remis-Könige der Liga.

ZUSCHAUER

Obwohl der OFC mit einem Schnitt von 4596 Zuschauern deutlich unter dem Wert der vergangenen Spielzeit (6132) liegt, hat er den SV Waldhof Mannheim (3571 statt 6585) im Zuschauerranking von Platz eins verdrängt. Auf dem dritten Rang folgt der 1.FC Saarbrücken (3148). Das am besten besuchte OFC-Heimspiel in dieser Saison war das Duell mit Mannheim (1:1) vor 6600 Zuschauern.

HEIMBILANZ

Die starke Unterstützung von den Rängen ist sicherlich einer der Gründe dafür, dass der OFC diese Saison in neun Heimspielen auf dem Bieberer Berg noch ungeschlagen ist (fünf Siege, vier Unentschieden – bei 16:10 Toren). Mit den 19 Heimpunkten liegt er im oberen Drittel.

AUSWÄRTSBILANZ

Auswärts tun sich die Kickers deutlich schwerer. In neun Spielen reichte es nur zu einem Auswärtssieg (1:0 bei den Stuttgarter Kickers). Dem stehen vier Unentschieden und vier Niederlagen gegenüber – bei 7:10 Toren. Nur sieben Punkte sind die Bilanz eines Abstiegskandidaten.

DEFENSIVE/OFFENSIVE

„Bei den Gegentoren sind wir im Soll. Wir wurden noch nie aus dem Stadion geschossen“, sagt OFC-Trainer Oliver Reck. In der Tat sind 20 kassierte Treffer ein ordentlicher Wert, der siebtbeste der Liga. Etwas anders sieht es bei den erzielten Toren (23) aus: Die Kickers treffen im Schnitt lediglich 1,3 Mal pro Spiel. Das ist absolut ausbaufähig.

TORSCHÜTZEN

Die 23 Treffer, die der OFC bislang erzielt hat, verteilen sich auf neun Schützen. Angeführt wird diese Liste von Serkan Firat und Dren Hodja (je 5). Es folgen Robin Scheu (4), Ihab Darwiche (3), Konstantinos Neofytos (2), Alexandros Theodosiadis, Ko Sawada, Maik Vetter und Matthew Taylor (je 1). Auffallend: Fast nur das Mittelfeld strahlt Torgefahr aus.

ÜBERFLIEGER/SORGENKINDER

In Ihab Darwiche führt einer der Zugänge die Liste der notenbesten Spieler mit einem Schnitt von 2,7 knapp vor Torwart Daniel Endres und Mittelfeldstratege Marco Rapp (beide 2,8) an. Der Tempodribbler ist aber zugleich eines der Sorgenkinder, fällt immer wieder verletzt aus. Die Zugänge Bryan Gaul, Serkan Firat und Serkan Göcer (alle 3,0) sind ebenfalls Verstärkungen, während die zweitligaerfahrenen Stürmer Matthew Taylor und Konstantinos Neofytos die Erwartungen noch nicht erfüllen konnten.

Der ebenso wie Firat aus der Hessenliga gekommene Ko Sawada begann zwar stark, ließ dann jedoch auch stark nach. Gut entwickelt haben sich die Talente Christos Stoilas und Robin Scheu. Jan Hendrik Marx, vergangene Saison einer der Überflieger, kam verletzungsbedingt erst einmal zum Einsatz. Auch Stefano Maier (Patellasehnenprobleme) fiel mehrere Wochen aus. Wann Maik Vetter (Innenbandriss) wieder zur Verfügung steht, ist unklar.

DAUERBRENNER

Lediglich zwei Spieler kamen in allen 18 Partien zum Einsatz: Bryan Gaul und Serkan Firat. Der Mittelfeldabräumer aus den USA wurde nur einmal ausgewechselt (beim 0:1 in Homburg) und bringt es auf 1585 Einsatzminuten. Firat (sieben Mal ausgewechselt) spielte lediglich 49 Minuten weniger.

Auf die geringste Einsatzzeit kommt Aaron Frey: Der 19-jährige Zugang aus der A-Jugend der Frankfurter Eintracht wurde bei der Partie in Worms (2:2) in der Nachspielzeit eingewechselt. Der lange verletzte Jan Hendrik Marx gab in Hoffenheim (1:1) ein 22-minütiges Comeback. Talent Semih Sentürk brachte es bei zwei Einwechslungen auf 24 Minuten Einsatzzeit.

JOKER

Niemand wurde öfter eingewechselt als Robin Scheu. Er kam neun Mal in die Partie, erzielte als Joker eines seiner vier Tore. Je einen weiteren Jokertreffer steuerten Matthew Taylor (acht Einwechslungen), Konstantinos Neofytos und Maik Vetter bei.

KARTENSAMMLER

Vier OFC-Spieler flogen bereits vom Platz - eine zu hohe Quote. Die einzige Rote Karte sah Benjamin Kirchhoff in der Auftaktpartie in Worms (2:2) nach nur zwölf Minuten wegen einer umstrittenen Notbremse. In diesem Spiel musste auch Maik Vetter mit Gelb-Rot vom Platz. Die „Ampelkarte“ sahen zudem Robin Scheu (sechs Minuten nach seiner Einwechslung gegen Mannheim) und Serkan Göcer (in Koblenz).

Nach fünf „Gelben“ pausieren musste bisher nur Marco Rapp, der schon acht Mal verwarnt wurde und somit nicht nur auf der Position im defensiven Mittelfeld in die Fußstapfen von Klaus Gjasula getreten ist. Gleich drei Spielern droht in den nächsten Wochen eine Sperre. Dennis Schulte, Benjamin Kirchhoff und Bryan Gaul haben jeweils vier Gelbe Karten auf dem Konto.

Quelle: op-online.de