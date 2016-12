„Schwierige Situation gemeinsam meistern“

Offenbach - Die Offenbacher Kickers wollen sich heute Abend (19.30 Uhr) mit einem Sieg aus diesem Jahr verabschieden. Wir berichten per Liveticker über die Partie gegen Watzenborn-Steinberg.

Am 24. und somit letzten Spieltag des Jahres empfangen die Offenbacher Kickers heute Abend (19.30 Uhr) den Aufsteiger Teutonia Watzenborn-Steinberg. Die Kickers dürften gewarnt sein, schließlich kassierte der OFC in der Vorrunde mit 1:2 die damals erste Saisonniederlage. „Hinspiel-Niederlage hin oder her, wir wollen uns aus dieser aktuellen schwierigen Situation befreien und da braucht es einen Dreier, um mit einem guten Gefühl in die Winterpause gehen zu können“, sagt Kickers-Mittelfeldantreiber Marco Rapp.

OFC gegen Watzenborn: Das Spiel im Liveticker Mit der Teutonia kehrt auch Markus Müller auf den Berg zurück. In der vergangenen Saison, als der Stürmer noch für den OFC auflief, stand er 1989 Minuten für die Kickers auf dem Platz, schoss elf Tore und lieferte vier Vorlagen. In dieser Saison kommt er in bisher 1476 Minuten auf einen Treffer und zwei Vorlagen. Nach der Entlassungen von Watzenborns Trainer Francisco Copado dürften die Gäste hochmotiviert sein. „Jeder will sich neu beweisen. Wir müssen uns jedoch allein auf unser Spiel konzentrieren und die drei Punkte einfahren“, sagt OFC-Trainer Oliver Reck und fügt an: „Eine schwierige Situation kann man immer nur gemeinsam meistern. Wir müssen in Vorleistung treten und die Zuschauer mitnehmen. Wir brauchen den 12. Mann, um die drei Punkte zu holen.“

Der OFC will sich also auf seine kämpferischen Tugenden besinnen. Die Fehler der vergangenen Wochen sollen vermieden werden. Dafür wird auch der zuletzt angeschlagene Rapp benötigt. Er wird sich in den Dienst seiner Mannschaft stellen. „Mir geht es gut, ich bin fit, ich kann spielen und wir wollen natürlich auch gewinnen.“

Auf op-online.de berichten wir im Liveticker. Nach der Partie gibt es wie gewohnt einen aktuellen Spielbericht sowie eine Bildergalerie zur Begegnung. Einen ausführlichen Video-Spielbericht sehen Sie anschließend auf unserem YouTube-Kanal. Auf unserer Facebook-Seite zeigen wie Ihnen dazu bereits etwas früher zu jedem Regionalligaspiel der Kickers einen ausgewählten Höhepunkt der Partie (Tor/Großchance/Foul etc.) im Video. (dani)

