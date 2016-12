„Retterspiel“ gegen Rekordmeister FC Bayern München

OFC lüftet Geheimnis

Offenbach - Das Rätselraten hat ein Ende: Heute hat Fußball-Regionalligist Kickers Offenbach in einer Pressekonferenz offiziell bekanntgeben, welcher Champions-League-Sieger zu einem „Retterspiel“ in Offenbach antreten wird. Es ist, wie von uns zuvor berichtet, der FC Bayern München.

Nachdem unsere Zeitung bereits darüber in den Morgenstunden berichtete, hat der OFC nun offiziell bestätigt, dass Kickers Offenbach am 30. August 2017 gegen den deutschen Rekordmeister FC Bayern München spielt. Die genaue Anstoßzeit wird noch festgelegt. Die Begegnung, deren Erlös komplett in die OFC-Kasse fließen wird, findet kurz nach dem Beginn der Bundesliga-Spielzeit 2017/18 (18. August) statt. Zuvor steht vom 10. bis 14. August die erste DFB-Pokalrunde an. Die Kickers sind nach ihrer Niederlage im Achtelfinale des Hessenpokals gegen die Sportfreunde Seligenstadt nicht für diesen Wettbewerb qualifiziert.

Spahn hatte bereits im Sommer den Kontakt zu Karl-Heinz Rummenigge gesucht. Der Vorstandsvorsitzende vom FC Bayern selbst hat an die Kickers eine besondere Erinnerung. Er bestritt 1974 sein erstes Bundesligaspiel für die Bayern – gegen den OFC, die Offenbacher gewannen im Frankfurter Waldstadion 6:0. „Kickers Offenbach ist ein Traditionsverein und war immer ein wichtiger Klub in Deutschland, deshalb unterstützen wir Sie gerne mit einem Retterspiel“, so Rummenigge. „Alle Einnahmen dieses Spiels kommen Kickers Offenbach zugute. Wir hoffen, dass wir somit helfen können, die Zukunft dieses tollen Vereins zu sichern. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen im August am Bieberer Berg.“

„Mit dieser Hilfe kann die Insolvenz der Offenbacher Kickers abgewendet werden. Der FC Bayern München ist nicht nur der erfolgreichste und beliebteste Klub Deutschlands, sondern auch weltweit für sein soziales Engagement bekannt“, sagt OFC-Präsident Helmut Spahn. Mitglieder, Fans und Vereinsgremien der Offenbacher Kickers hatten zuvor rund 600.000 Euro gesammelt, um den Spielbetrieb des OFC in der Regionalliga Südwest zu sichern. Kickers-Präsident Helmut Spahn bestätigte zudem, dass der Aufsichtsrat der Zahlung der Prozesskosten für die Klage gegen den Neun-Punkte-Abzug vor dem Ständigen Schiedsgericht der Fußball-Regionalliga Südwest zugestimmt hat. Nach Informationen unserer Zeitung wird der OFC-Protest schon Ende dieser Woche verhandelt. (jm/dr)

