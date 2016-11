OFC gegen Saarbrücken: Das Spiel im Liveticker

Offenbach - Die Offenbacher Kickers empfangen heute ab 14 Uhr den 1. FC Saarbrücken. Wir berichten im Liveticker und zeigen die Höhepunkte im Video.

Am 22. Spieltag führt der Weg des 1. FC Saarbrücken nach Offenbach. Die Partie der beiden ehemaligen Bundesligisten wird um 14 Uhr auf dem Bieberer Berg angepfiffen. Die Saarländer müssen in Offenbach gewinnen, um weiter auf einem Relegationsplätz zu stehen, der OFC hingegen will seine Heimstärke nutzen, um den siebten Sieg im eigenen Stadion einzufahren. „Saarbrücken hat zweifelsfrei die Qualität, um die Relegationsränge beziehungsweise auch um den Aufstieg zu spielen. Zahlreiche Spieler des FCS haben bereits höherklassig gespielt. Es handelt sich um eine sehr erfahrene Mannschaft, der wir alles abverlangen müssen, um zu punkten“, weiß OFC-Trainer Oliver Reck. Sercan Gözer zeigt sich zuversichtlich: „Es ist immer etwas Schönes gegen gute Gegner zu spielen. Und es ist schon klar, dass wir gewinnen wollen. Auf Unentschieden werden wir nicht spielen.“