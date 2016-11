Saarbrücken zeigt Kickers Offenbach die Grenzen auf

Erste Heimniederlage

Offenbach - Erste Heimniederlage für den OFC in der laufenden Saison. Der 1. FC Saarbrücken gewinnt verdient auf dem Bieberer Berg. Kurz vor Schluss hatten die Kickers sogar noch die Chance zu punkten. Von Damian Robota

Trainer Oliver Reck wirbelte seine Mannschaft nach dem 2:4 in Walldorf ordentlich durcheinander. Für Copik, Kirchhoff (beide nicht im Kader), Stoilas, Rapp (beide Bank), Scheu (gelb-rot-gesperrt) und Neofytos (Bank) spielten Endres, Maier, Schulte, Theodosiadis, Marx und Darwiche. Auf der Bank saßen zunächst: Sebald (Tor), Rapp, Sawada, Taylor, Stoilas, Frey und Neofytos.

Vor dem Anpfiff überraschten die OFC-Fans mit einer Choreographie. Rot-weiße Bänder wurden hochgerollt im Block. Darunter stand: „Der OFC wird niemals untergehen“. Die Kickers begannen vor 4838 Zuschauern mutig, nach acht Minuten hatte Saarbrücken jedoch die Riesenchance. Schmidt lief allein aufs Tor zu, scheiterte aber am stark reagierenden Endres. Kurze Zeit später zappelte der Ball trotzdem im Netz. Nach einem Pass von Studtrucker schoss Schmidt unter Endres hindurch zur Gästeführung. Saarbrücken kontrollierte nun die Partie. In der 38. Minute dann das 2:0: Holz schoss den Ball mit dem Außenrist Richtung Tor, Schulte fälschte noch unglücklich ins eigene Netz ab. Dabei blieb es bis zur Halbzeitpause.

Oliver Reck reagierte und brachte Taylor für Schulte. Die Gäste konterten nun. In der 55. Minute dann die Entscheidung. Hodja verlor den Ball im Mittelfeld, Studtrucker flankte präzise von rechts und Gaul grätschte den Ball ins eigene Netz. Das Spiel war entschieden, die Stimmung im Stadion dahin. Marx hatte kurze Zeit später die Chance zum Anschlusstreffer. Aber er schoss frei vor dem Tor knapp rechts vorbei. Sawada kam anschlißend für Firat ins Spiel. Die Gäste blieben jedoch das gefährlichere Team und erzielen sogar noch ein Tor aus Abseitsposition. In der 77. Minute gab Schiedrichter Justus Zorn Elfmeter nach einem Foul von Wenninger an Theodosiadis. Hodja verwandelte zum 1:3. Es blieb nun spannend: In der 85. Minute fiel Darwiche über ein Saarbrücker Bein. Der nächste Elfmeter! Wieder tratt Hodja an, wieder ein Treffer. Plötzlich waren die OFC-Fans wach. Es blieb jedoch bei der 2:3-Niederlage. Saarbrücken zeigte den Offenbachern klar die Grenzen auf und steht aktuell auf dem zweiten Platz der Regionalliga Südwest. Die Kickers belegen Platz 14.

Kickers Offenbach: Endres - Göcer, Maier, Schulte (Taylor, 45.), Theodosiadis - Gaul, Maslanka - Marx (Neofytos, 80.), Hodja, Firat (Sawada, 64.) - Darwiche

1. FC. Saarbrücken: Salfeld - Rau (Wenninger, 41.), Sachanenko, Chrappan, Döringer - Steiner, Zeitz - Studtruckern (Euschen, 90.), Holz, Mendler (Muller, 66.) - Schmidt

Tore: 0:1 Schmidt (11.), 0:2 Holz (38.), 0:3 Gaul (Eigentor, 55.), 1:3 Hodja (Elfmeter, 77.), 2:3 Hodja (Elfmeter, 85.)

