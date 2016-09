Zuschauerrekord auf dem Bieberer Berg erwartet

Offenbach - Der OFC empfängt ab 19.30 Uhr den amtierenden Meister Waldhof Mannheim. Beim Heimspiel wird ein Liga-Zuschauerrekord erwartet. Wir berichten im Liveticker.

OFC gegen Waldhof Mannheim: Das Spiel im Liveticker Der SV Waldhof Mannheim steht momentan auf dem zweiten Tabellenplatz, hat die letzten beiden Spiele jedoch verloren. In Ulm setzte es eine 1:2-Niederlage und auch das Heimspiel gegen den Aufsteiger TuS Koblenz verloren die Mannheimer mit 0:1. Trotzdem ist der Vorjahresmeister wieder Favorit, was die Meisterschaft in der Regionalliga Südwest angeht. Die Kickers sind seit vier Spielen ungeschlagen. Das traditionsreiche Derby gegen Waldhof Mannheim stellt für den OFC einen echten Härtetest dar. „Mannheim lebt davon, dass sie Spieler in ihren Reihen haben, die ein Spiel entscheiden können. Es handelt sich um eine sehr erfahrene Truppe, die im letzten Jahr zu Recht die Meisterschaft eingefahren hat. Wir wollen den SV Waldhof jedoch richtig fordern“, sagte Oliver Reck.

Der Liga-Zuschauerrekord (bisher 4720) wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit deutlich übertroffen. „Die Jungs sind fit und wir wollen unseren Zuschauern etwas bieten. Ziel muss es sein, das Vertrauen der Zuschauer zu rechtfertigen, sodass sie auch zum nächsten Match wieder kommen“, sagte Oliver Reck vor der Partie. Der OFC kann personell wieder aus dem Vollen schöpfen. Maik Vetter ist mit von der Partie und selbst Jan-Hendrik Marx ist ins Mannschaftstraining eingestiegen. „Das letzte Gastspiel von Waldhof Mannheim auf dem Bieberer Berg haben wir noch in Erinnerung - in keiner guten Erinnerung. Nun wollen wir uns revanchieren“, sagte Alexandros Theodosiadis vor dem Spiel. „Wir sind heiß und wollen das Spiel gewinnen und weiter in der Tabelle klettern.“

So lief das letzte Spiel gegen Waldhof Mannheim:

Anpfiff zur Partie ist um 19.30 Uhr. Auf op-online.de berichten wir im Liveticker. Nach der Partie gibt es wie gewohnt einen aktuellen Spielbericht sowie eine Bildergalerie zur Begegnung. Einen ausführlichen Video-Spielbericht sehen Sie anschließend auf unserem YouTube-Kanal. Auf unserer Facebook-Seite zeigen wie Ihnen dazu bereits etwas früher zu jedem Regionalligaspiel der Kickers einen ausgewählten Höhepunkt der Partie (Tor/Großchance/Foul etc.) im Video. dr

