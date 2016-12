Firat: „Reck opfert sich für uns auf“

Plädoyer für den Trainer

Offenbach - Der letzte gemeinsame Termin des Jahres war für die Fußballer der Offenbacher Kickers der entspannteste. Von Jörg Moll

Nach dem 3:0 (1:0) im Kellerduell der Fußball-Regionalliga Südwest gegen den SC Teutonia Watzenborn-Steinberg herrschte am Samstag gelöste Stimmung bei der Weihnachtsfeier in der Almhütte beim Winterzauber der Offenbach-Post am Offenbacher Ringcenter. Die Erleichterung nach dem achten Saisonsieg war auch dem Topscorer der Offenbacher Kickers (6 Tore/8 Vorlagen) ins Gesicht gemalt. „Es war brutal“, räumte Serkan Firat ein und gewährte Einblicke in das Seelenleben der Mannschaft: „Der Druck war enorm.“ Umso verständlicher waren die Emotionen auf dem Spielfeld und Firats Dauergrinsen nach dem Abpfiff. „Wir waren einfach geil auf das zu Null und dann auch auf Tore“, meinte der 22-Jährige, der entscheidenden Anteil am souveränen Erfolg hatte. Die drei Treffer durch Robin Scheu (22.), Dren Hodja (46.) und Bryan Gaul (65.) hatte der Linksaußen mit zwei präzisen Flanken und einem seiner so gefürchteten Freistöße vorbereitet.

Nach dem 1:0-Führungstreffer stürmten Firat und Torschütze Scheu zur Seitenlinie und fielen Oliver Reck in die Arme. „Wir wollten den Sieg auch dem Trainer schenken“, erklärte Firat und setzte zu einem bemerkenswerten Plädoyer an: „Er ist ein überragender Trainer, er opfert sich für die Mannschaft auf. Wir dürfen alles infrage stellen, aber nicht den Trainer und seinen Trainerstab.“

Nach nur zwei Siegen in den vergangenen elf Spielen gaben die Kickers mit dem klaren Erfolg das so sehnlichst erhoffte positive Signal vor der Weihnachtspause. „Aber es war nur ein Sieg, es ist jetzt nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen“, betonte Firat und blickte bereits auf die Rückrundenfortsetzung, die am 18. Februar (noch nicht exakt terminiert) mit dem Spiel beim Schlusslicht FC Nöttingen beginnt. „Abstiegskampf ist Kopfsache“, so Firat: „Uns ist klar, dass wir nur noch Endspiele haben.“

Der 22-Jährige freut sich auf die Pause. „Wir alle brauchen sie, wir hatten sehr viele Spiele mit vielen Nackenschlägen“, bilanzierte der im Sommer vom Hessenligisten Viktoria Griesheim gekommene Linksfuß. Nicht nur wegen seiner drei Zauberfreistöße gegen Trier (1:1), Kaiserslautern II (1:0) und Ulm (3:2) zählte er zu den auffälligsten Spielern der Kickers. Das erste Halbjahr bezeichnete er als „extrem lehrreich“. Der neue Klub, die neue Liga, das um ein Vielfaches höhere Interesse von Fans. Es stürzte vieles ein auf den Wirbelwind. Umso größer war die Erleichterung am Freitagabend. „Da fällt eine riesige Last von den Schultern“, gab Firat zu.

Sein Teamkollege Stefano Maier formulierte erfrischend offen seinen größten Wunsch bis zum Trainingsauftakt am 6. Januar. „Wir sind froh, dass wir uns mal ein paar Tage nicht sehen“, sagte der am Freitag so starke Innenverteidiger lachend: „Aber wir haben eine geile Truppe, die viel zusammen macht und sich gut versteht.“ Doch auch er hat die Rückrundenfortsetzung natürlich schon im Kopf. „Wir sind da unten noch lange nicht raus“, betont er: „Wir müssen 2017 genau da weitermachen, wo wir gegen Watzenborn-Steinberg aufgehört haben. Läuferisch und kämpferisch war das stark.“ Maier und Firat hatten das Funkeln in den Augen der Mitspieler gesehen. „Wir waren extrem heiß - und wir wollten den Fans etwas zurückgeben“, sagte Firat. Dass die Mannschaft am Ende auch noch die Trikots verschenkte, war dagegen eine spontane Aktion, initiiert von Kapitän Daniel Endres. „Er sagte uns, dass das aufs Haus gehe“, erklärte Firat grinsend.

