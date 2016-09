OFC spricht mit Kandidaten

Suche nach Geschäftsführer

+ © Hübner OFC-Präsident will bis zum Wochenende einen neuen Geschäftsführer ausgewählt haben. © Hübner

Offenbach - Die finalen Gespräche mit den Bewerbern als neuer Geschäftsführer beginnen.

Der Aufsichtsrat der Offenbacher Kickers hat in seiner Sitzung am Montagabend laut OFC-Präsident Helmut Spahn die „finalen vertraglichen Rahmenbedingungen diskutiert und festgelegt“. In dieser Woche werde mit den ausgewählten Kandidaten im Detail gesprochen. „Bis zum Wochenende wird eine Entscheidung getroffen, wir liegen voll im Plan“, teilte Spahn mit. (jm)

Absturz! Diese Vereine spielten einst in der 1. Bundesliga Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de