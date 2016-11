Jetzt im Liveticker: OFC empfängt VfB-Reserve

Kickers wollen Abstiegsränge verlassen

Offenbach - Die Mannschaft von Kickers Offenbach empfängt heute auf dem Bieberer Berg den VfB Stuttgart II. Mit einem Sieg könnte der OFC die Abstiegsränge verlassen - wir berichten in unserem Liveticker vom Spiel.

Auch die Schwaben befinden sich im Abstiegskampf: Der VfB Stuttgart II steht auf dem 13. Tabellenplatz der Regionalliga Südwest, zwei Plätze vor dem OFC. Drei Punkte hat die VfB-Reserve mehr auf dem Konto, mit einem Sieg könnten die Kickers aufgrund des besseren Torverhältnisses den Gegner überholen. Die Stuttgarter haben allerdings zuletzt nach drei Niederlagen in Folge wieder gewonnen (3:0 gegen TuS Koblenz), deswegen warnt OFC-Trainer Oliver Reck davor, die Schwaben zu unterschätzen: „Stuttgart kommt mit einer sehr gut ausgebildeten Truppe. Dazu kommt, dass sie schwer auszurechnen sind. Es ist durchaus denkbar, dass sie auch aus der ersten Mannschaft heraus verstärkt werden.“ Der Offenbacher Coach betont jedoch: „Viel wichtiger jedoch ist, dass wir zu unserem Spiel finden.“

Definitiv ausfallen bei Kickers Offenbach wird Maik Vetter, ob Stefano Maier und Ihab Darwiche rechtzeitig einsatzbereit sind, entscheidet sich kurzfristig. Serkan Göcer wird nach einer Sperre wieder dabei sein und auch Alexandros Theodosiadis ist nach Auskunft von Reck „voll einsatzfähig“.

„Wir wollen an die gute Leistung in Hoffenheim anknüpfen und diesen Auswärtspunkt zu Hause mit einem Dreier vergolden“, zeigt sich Daniel Endres optimistisch und verweist auf die Heimstärke des OFC: „Wir sind zu Hause ungeschlagen und das wollen wir auch unbedingt so beibehalten.“ (nb)

