Kickers gewinnen letztes Spiel vor der Winterpause

Höchster Saisonsieg gegen Watzenborn-Steinberg

Offenbach - Am 24. und somit letzten Spieltag des Jahres gewinnen die Offenbacher Kickers gegen den Aufsteiger Teutonia Watzenborn-Steinberg. Ein versöhnlicher Abschluss vor der Winterpause - auch für OFC-Trainer Oliver Reck. Von Damian Robota

Kickers Offenbach hat das letzte Punktspiel des Jahres mit 3:0 gewonnen. Der OFC stand vor einem wegweisenden Kellerduell: Als Tabellen-15. erwartete die Mannschaft Aufsteiger SC Watzenborn-Steinberg, der mit einem Zähler weniger auf Rang 17 stand. Trainer Oliver Reck hatte seine Startelf auf drei Positionen verändert. Für Theodosiadis (Oberschenkelprobleme), Kirchhoff (Gelbsperre) und Marx (Bank) begannen Göcer, Maslanka und Rapp. Auf der Bank saßen zunächst: Sebald (Tor), Sawada, Taylor, Stoilas, Frey, Marx und Neofytos. Schiedsrichter der Partie war Nikolai Kimmeyer (Karlsruhe).

Das Spiel startete nicht so stimmungsvoll. Die Kickers bemühten sich wie angekündigt vorrangig darum, die „Null“ zu halten. In der 22. Spielminute öffnete ein langer Ball auf Firat die linke Seite komplett. Der Linksaußen brachte die Kugel mustergültig nach innen, wo Scheu mit einem Heber verwandelte. Der OFC blieb am Drücker und hätte kurze Zeit später bereits 2:0 führen können. Firat scheiterte jedoch. Offenbach spielte weiter mutig nach vorne. Es blieb jedoch bei der 1:0-Halbzeitführung.

OFC gegen Watzenborn-Steinberg: Das Spiel im Liveticker zum Nachlesen

Beide Teams kamen unverändert aus der Kabine, der OFC legte jedoch einen Traumstart hin. Nach einer scharfen Flanke von Firat drückte Hodja den Ball völlig freistehend aus zwei Metern über die Linie. Die Kickers blieben weiterhin gefährlich. In der 57. Minute musste der gelb-rot-gefährdete Torschütze Scheu ausgewechselt werden. Für ihn kam Marx in die Partie. In der 64. Minute dann die Vorentscheidung mit dem 3:0: Nach einem Freistoß von Firat landete der Ball an der Torauslinie, aber dort stand Gaul und vollstreckte vor 4002 Zuschauern eiskalt. Es blieb beim bisher höchsten Sieg der Saison. Ein versöhnlicher Abschluss vor der Winterpause - auch für den in den Tagen zuvor kritisierten OFC-Trainer Oliver Reck.

Kickers Offenbach: Endres - Göcer, Maier, Gaul, Schulte (Frey, 79.) - Rapp, Maslanka - Scheu (Marx, 57.), Hodja, Firat - Darwiche (Sawada, 86.)

Watzenborn-Steinberg: Dauth - Lemke, Koutny, Laux, Cortie (Simon, 58.) - Azaouaghi (Aslan, 67.), Goncalves (Koyuncu, 54.), Kotzke, Weinecker - Müller, Szymanski

Tore: 1:0 Scheu (22.), 2:0 Hodja (46.), 3:0 Gaul (64.)

Quelle: op-online.de