Kickers punkten im Flutlichtspiel gegen Steinbach

Theodosiadis verletzt ausgewechselt

Offenbach - Die Offenbacher Kickers haben im Heimspiel gegen den TSV Steinbach einen Punkt geholt. Nach einem Rückstand traf Hodja für den OFC zum 1:1. Von Damian Robota

Der OFC empfing heute Abend vor 4117 Zuschauern mit dem TSV Steinbach das „Team der Stunde“. Für die Kickers sprach die Heimbilanz: Sie sind zu Hause diese Saison noch unbesiegt. Beim OFC kehrte Rapp nach Gelbsperre in die Startelf zurück. Sebald ersetzte den angeschlagenen Endres im Tor. Maslanka spielte von Anfang an und als Spitze lief Darwiche auf. Auf der Bank der Kickers saßen zudem: Sawada, Taylor, Stoilas, Frey, Scheu, Neofytos und als Ersatztorwart Oliver Copik aus der U19.

Bereits nach zwei Spielminuten hatten die Gäste nach einem Fehlpass eine Großchance. Sebald war jedoch sofort zu Stelle. Die Kickers wurden in der Folge früh gestört und kamen nicht richtig ins Spiel. Dulleck lief nach etwa zehn Minuten aus abseitsverdächtiger Position alleine auf Sebald zu, der OFC-Keeper rettete jedoch. In der 12. Minute dann der erste OFC-Schock: Theodosiadis musste verletzt ausgewechselt werden. Für ihn kam Stoilas ins Spiel. Der zweite Schocker folgte in der 33. Minute: Adamyan traf aus abseitsverdächtiger Position zum 0:1. Die Antwort der Kickers folgte jedoch promt: Darwiche schickte Göcer, dessen Flanke Gaul verpasste. Aber am langen Pfosten buxierte Hodja den Ball per Flugkopfball ins Tor (37. Minute). Vor der Halbzeit hatten zudem Darwiche und auch der Steinbacher Dulleck gute Torchancen. Es blieb jedoch beim 1:1.

Beide Teams kamen unverändert aus der Kabine. Die Offenbacher störten nun auch früher beim Spielaufbau und hatten durch Gaul und Firat sogar die Chance zum Führungstreffer. In der 64. Spielminute tobte plötzlich der Berg: Die Fans foderten Elfmeter, nachdem Stoilas im Laufduell zu Boden gegangen war. Schiedrichter Martin Petersen aus Stuttgart ließ jedoch weiterlaufen. OFC-Trainer Reck brachte kurze Zeit später Sawada für den Torschützen Hodja und Taylor für Maslanka. Die Kickers erhöhten nochmal den Druck und wollten die drei Punkte erzwingen. Am Ende blieb es jedoch trotz besserer Leitung in der zweiten Hälfte beim 1:1.

