Konkurrenzkampf tobt beim OFC

Trainer Reck steht kompletter Kader zur Verfügung

+ © Hübner Beim 0:4 gegen Mannheim im April dieses Jahres sah Jan Hendrik Marx (links) Gelb-Rot. Der Rechtsverteidiger ist nach seiner Meniskusoperation zurück im Mannschaftstraining, heute aber noch keine Option. Maik Vetter (2. von links) ist wieder fit. © Hübner

Offenbach - Es ist die Woche der großen Prüfungen für die Offenbacher Kickers. Die Stimmung vor dem Traditionsduell gegen den Tabellenzweiten Waldhof Mannheim (heute, 19. 30 Uhr) und dem Gastspiel beim Spitzenreiter SV Elversberg (Samstag, 14 Uhr), ist bestens. Von Jörg Moll

Der OFC ist seit vier Spielen ungeschlagen. Und Trainer Oliver Reck kann personell aus dem Vollen schöpfen. „Bei uns läuft der Ball gut, wir haben viel Spaß. Wir freuen uns sehr auf dieses Spiel“, sagt Alexandros Theodosiadis: „Und wir wollen noch etwas gutmachen.“ Den Linksverteidiger wurmt noch immer die 0:4-Heimniederlage im April dieses Jahres, als der OFC vor der Rekordkulisse von 11400 Zuschauern gegen Mannheim in Unterzahl chancenlos war. „Das hat sehr weh getan“, sagt er nach der so brutal gestoppten Aufholjagd der Kickers. Aufholen lautet auch in dieser Saison das Motto beim OFC. Nach acht Punktspielen haben die Offenbacher das Tabellenende verlassen. „Das hat uns natürlich geholfen“, räumt Theodosiadis ein. Nach dem Abzug von neun Punkten hat der OFC mit sechs Pluspunkten Platz 16 erobert.

Unter normalen Umständen, also ohne die leidigen minus neun Punkte, wäre die Partie heute ein echtes Topspiel. Waldhof Mannheim hat als Zweiter 17 Punkte, der OFC regulär 15. Für Oliver Reck ist es so oder so ein Spitzenspiel, allerdings am falschen Austragungstag. „Das Spiel hätte einen anderen Termin verdient.“

Unabhängig davon wird Reck derzeit nicht müde, die „Entwicklung der Mannschaft“ hervorzustellen. „Die Jungs wachsen immer besser zusammen, das macht uns Mut für die nächsten Aufgaben“, erklärt der 51-Jährige, der zudem erfreut konstatiert: „Wir haben alle Mann an Bord.“ Der zuletzt beim 1:0 bei den Stuttgarter Kickers wegen einer Sehnenentzündung im Fuß fehlende Maik Vetter ist fit. Auch Jan Hendrik Marx ist nach seiner Meniskus-Operation im Mannschaftstraining. Reck freut sich über den Konkurrenzkampf und schürt ihn weiter: „Ich belohne Trainingsleistungen. Wenn die Spieler die Chance sehen zu spielen, verbessern wir dadurch unsere Spielleistung.“

Kickers Offenbach gegen Waldhof Mannheim: Bilder Zur Fotostrecke

Eine optimale Leistung wird nötig sein, um heute zu bestehen. „Mannheim hat eine erfahrene Mannschaft“, sagt Reck: „der SV Waldhof lebt davon, dass er Spieler hat, die Partien entscheiden können.“ Dazu zählt er die Abwehrspieler Marcel Seegert und Michael Fink, aber auch Mittelfeldspieler Philipp Förster. Aber Reck weiß auch, was sein Team zu leisten vermag. „In der Liga weiß jetzt jeder, dass wir keine Mannschaft sind, die man mal so im Vorbeigehen schlägt.“ Insgesamt hält er die Regionalliga Südwest für „viel ausgeglichener als im Vorjahr“. Das habe zuletzt auch Mannheim schmerzlich erfahren müssen. „Auch die Aufsteiger Ulm, Koblenz oder Nöttingen können gegen jeden gewinnen“, so Reck. Mut macht ihm die Bilanz gegen die stärkeren Teams der Liga. „Wir haben gegen Saarbrücken und die Stuttgarter Kickers gut ausgesehen“, verweist er auf das 1:1 beim Tabellendritten und das jüngste 1:0 beim Drittliga-Absteiger. „Jetzt wollen wir Mannheim fordern“, bekräftigte Reck.

Traditionell mit starkem Aufgebot vertreten ist bei diesem Hochrisikospiel die Polizei. Ein Sprecher kündigte starke Präsenz vor und nach dem Abpfiff an. Die Fanlager - etwartet werden 1000 Mannheimer Fans und bis zu 8000 Besucher - werden strikt getrennt. Beide Klubs richteten Appelle an ihre Anhänger. „Bitte bleibt bei Eurem tollen Support, aber unterlasst das Werfen von Gegenständen und alle andere Vergehen gegen die Stadionordnung. Die mögliche Sanktion könnte uns empfindlich treffen“, wird OFC-Präsident Helmut Spahn auf der Internetseite des Vereins zitiert.

OFC zu Gast in Mannheim: Bilder zum Spiel Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de