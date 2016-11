OFC will Punkt „vergolden“

Kickers streben Heimsieg gegen VfB II an

Offenbach - Mit kalkuliertem Risiko wollen die Offenbacher Kickers am Sonntag (14 Uhr) gegen den VfB Stuttgart II zum Erfolg kommen. Dabei baut der OFC auch auf seine Heimstärke. Von Christian Düncher

In amerikanischen Sportarten hat er Tradition: der Play-off-Bart. Man lässt ihn wachsen, bis man ausgeschieden ist. Die abgewandelte Form gab es vergangene Woche bei den Offenbacher Kickers zu sehen, im Gesicht von Daniel Endres. „Ich habe ihn wachsen lassen, so lange ich nicht spielte“, berichtete der OFC-Torwart und gab lächelnd zu: „Ich hatte aber nicht gedacht, dass es so lange dauert.“ Am 15. Oktober hatte er bei der 0:1-Niederlage in Kassel einen Schuss gegen den Kehlkopf bekommen und danach drei Spiele verpasst. Beim 1:1 in Hoffenheim gab der Kapitän sein Comeback und wird wohl auch im Heimspiel am Sonntag (14 Uhr) gegen den VfB Stuttgart II zwischen den Pfosten stehen: „Ich fühle mich topfit. Die zwei Wochen Pause haben mir gutgetan. Vor allem dem Kopf.“

Gutgetan hat den Kickers auch das mehr als verdiente Remis in Hoffenheim. „Diesen Punkt wollen wir nun gegen Stuttgart mit einem Sieg vergolden“, sagte der Schlussmann und verwies auf die starke Heimbilanz des OFC mit 18 Punkten aus acht Spielen. „Wir sind zu Hause sehr, sehr gut – noch ungeschlagen. Das wollen wir beibehalten.“

Oliver Reck sagte vor dem Duell der Kickers (15. Platz, 16 Punkte) mit den Stuttgartern (13./19): „Wir spielen zu Hause gegen ein Team, das mit uns in der Tabelle auf Augenhöhe ist. Da wären Punkte sehr wichtig.“ Der OFC-Trainer lobte die Reserve des VfB als „homogene Truppe“, bei der man auch in personeller Hinsicht mit allem rechnen müsse, betonte aber zugleich: „Wichtig ist, was wir tun. Wir müssen agieren wie in Hoffenheim.“ Also: Mutig spielen, aber die Defensive dabei nicht außer Acht lassen. „Der Schlüssel wird sein, dass wir in der Offensive etwas riskieren“, so Reck.

Ob Ihab Darwiche den Kickers gegen Stuttgart vorne helfen kann, ist weiter offen. Der Trainer verwies am Freitag darauf, dass man noch zwei Tage Zeit habe, tendiert aber wohl dazu, den Offensivspieler nach dessen Muskelverletzung noch eine Partie pausieren zu lassen. Ähnlich stellt sich die Situation bei Innenverteidiger Stefano Maier dar, der nach Patellasehnenproblemen zwar wieder mit der Mannschaft trainiert, jedoch behutsam herangeführt werden soll – obwohl er dringend benötigt wird. „Stefano ist ein Führungsspieler, ein Typ, der uns auf dem Platz fehlt, auch weil er Kommandos gibt“, lobte Reck. „Wir werden sehen, ob er eventuell auf der Bank sitzt oder zu einem Einsatz kommt.“

Einsatzbereit ist auch der linke Außenverteidiger Alexandros Theodosiadis, der in Hoffenheim nach auskurierter Muskelverletzung das erste Mal wieder im Kader stand. In Christos Stoilas, der ihn zuletzt gut vertreten hatte, gibt es aber Konkurrenz, was Reck freut: „Theo tut im Training gerne nur das Nötigste. Er muss nun Gas geben, um zu spielen. Das ist gut.“

