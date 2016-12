Kickers zwischen Gericht und Abstiegsangst

Finanzierung der Prozesskosten für Klage gegen Punktabzug noch unklar / Nächster Gegner Watzenborn-Steinberg beurlaubt Trainer Copado

Offenbach - Kickers Offenbach wird die Prozesskosten für die Klage vor dem Schiedsgericht der Fußball-Regionalliga Südwest wegen des Abzugs von neun Punkten fristgerecht bis zum 15. Dezember überweisen. Von Jörg Moll

Helmut Spahn, der Präsident des OFC, hofft auf eine mündliche Verhandlung vor Weihnachten.

OFC-Geschäftsführer Christopher Fiori muss in dieser Woche noch die Genehmigung des Aufsichtsrats für die Zahlung von 18 000 Euro einholen, um dann das Geld an den Vorsitzenden Richter des Schiedsgerichts, Dietmar Artzinger-Bolten (Köln), zu überweisen. „Es besteht Einigkeit darüber, dass wir das Verfahren angehen werden“, sagt der Geschäftsführer der Profi GmbH, ergänzt aber: „Wir müssen sehen, wie wir das finanziert bekommen.“

Helmut Spahn, OFC-Präsident und Vorsitzender des Aufsichtsrats, gibt sich zuversichtlich, dass die mündliche Verhandlung noch vor Weihnachten stattfinden wird. Der OFC hat gegen den Punktabzug infolge der Insolvenzanmeldung geklagt, unter anderem weil in den Statuten die Abwendung der Insolvenz nicht berücksichtigt ist.

Die Rücknahme der Strafe käme den Kickers in der aktuell misslichen Lage besonders gelegen. „Mit neun Punkten mehr stünden wir auf Platz neun“, rechnet Spahn vor. Damit wären die Abstiegssorgen zwar nicht gebannt, aber die Ausgangslage deutlich entspannter. „Wir sehen der Realität ins Auge, dürfen aber nichts dramatisieren“, sagt Spahn mit Blick auf Tabellenplatz 15. „Dass die Mannschaft aufgrund der hohen Taktung in der ersten Saisonhälfte in ein Tal kommen würde, war uns allen klar.“

Spahn hofft auf einen positiven Jahresausklang am Freitag (19.30 Uhr) gegen den auf Platz 17 liegenden Aufsteiger Teutonia Watzenborn-Steinberg: „Dann kann die Mannschaft in der Winterpause durchatmen und Kraft tanken.“ Verstärkungen in der Winterpause „auf Teufel komm’ raus“ werde es nicht geben, so Spahn. Der Etatplan müsse eingehalten werden. „Wir müssen innovative Lösungen finden“, fordert er.

Dass der kommende Gegner vor seinem heutigen Nachholspiel gegen Hessen Kassel Trainer Francisco Copado beurlaubt hat, nahm man bei den Kickers zur Kenntnis. „Wir beschäftigen uns nicht damit, sondern schauen nur darauf, dass wir am Freitag zu Hause gegen Watzenborn-Steinberg noch einmal eine ordentliche Leistung abrufen“, so Sportdirektor Sead Mehic. Copado war beim Aufsteiger nur drei Monate im Amt, holte in 14 Spielen nur zwölf Punkte. Das jüngste 0:2 gegen Koblenz war die dritte Pleite in Folge bei 2:10 Toren. Bis Jahresende springt Reserve-Trainer Gino Parson ein.

Unklar ist, mit wem OFC-Trainer Oliver Reck das Duell mit einem direkten Konkurrenten im Abstiegskampf angehen kann. Fehlen wird Benjamin Kirchhoff (Gelbsperre). Noch offen ist, ob Taktgeber Marco Rapp nochmals auf die Zähne beißt. Der Mittelfeldspieler, der nach dem letzten Spiel des Jahres eine Behandlung seiner Schambeinentzündung angehen wird, hatte sich im Training vor dem 0:2 in Pirmasens auch noch am Knie verletzt. Kurz vor der Partie war der rechte Außenverteidiger Serkan Göcer wegen einer Muskelverletzung ausgefallen. Linksverteidiger Alexandros Theodosiadis schied nach 38 Minuten aus. Auch bei ihm war eine Muskelverletzung der Grund. Bei allen drei Spielern müsse man, so Mehic, von Tag zu Tag sehen, ob es reicht.

Quelle: op-online.de