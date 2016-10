OFC-Kommentar: Zwang statt freiwillig?

OFC plant eine Sonderumlage

Offenbach - Die mehr als 2600 Mitglieder zählen zu den Treuesten der Treuen bei den Offenbacher Kickers. Auf sie war bisher immer Verlass, auch in schlechten Zeiten. Von Christian Düncher

Klaglos zahlen sie einen fast doppelt so hohen Jahresbeitrag wie die Mitglieder des FC Bayern München. Für ihre Dauerkarten überwiesen sie nach der Preiserhöhung einen zweitligareifen Obolus. Viele Mitglieder beteiligten sich vor wenigen Monaten auch noch mit 190,10 Euro an der Aktion „Alles auf Rot-Weiß“ zur Rettung der finanziell angeschlagenen Profi GmbH. Längst sind die Fans der wahre Hauptsponsor der Kickers. All das haben Fans und Mitglieder freiwillig für ihren Lieblingsverein gemacht. Nun aber sollen sie nicht mehr zur Kasse gebeten, sondern gezwungen werden.

Das Kickers-Präsidium will noch in diesem Jahr eine Sonderumlage in Höhe eines halben Jahresbeitrages, also zwischen 30 und 54 Euro, einziehen. Von allen Mitgliedern, ob Schüler, Jugendspieler oder Rentner. Mindestens einmal, aber mit der Option, das zu wiederholen. Das wird für Diskussionen in der OFC-Solidargemeinschaft sorgen. Bisher sind die Kickers gut damit gefahren, wenn sie ihre Fans um etwas gebeten haben. Jeder gab, was er geben wollte oder konnte. Künftig könnte das anders sein. Dann müsste gegeben werden, was der Verein fordert. Ob es so kommt, werden die Mitglieder entscheiden. Die Gefahr besteht, dass das Rad überdreht wird und sich einige der Treuesten vom Verein abwenden. Das wäre ein zu hoher Preis.

