„Mannschaft steht wieder auf“

OFC-Trainer Oliver Recks Plädoyer vor Heimspiel gegen TSV Steinbach / „Müssen Ergebnisse liefern“

Offenbach - Auf seine Spieler lässt Trainer Oliver Reck nichts kommen. Vor dem heutigen Heimspiel in der Fußball-Regionalliga Südwest gegen den Tabellenvierten TSV Steinbach (19. 30 Uhr) stärkte der Trainer der Offenbacher Kickers sein Team mit einem eindeutigen Bekenntnis. Von Jörg Moll

Nach zwei bitteren 0:1-Niederlagen in Folge in Homburg und Kassel und dem Verharren auf Rang 17 (11 Punkte) weiß Oliver Reck, wie das Gebot der Stunde lautet. „Wir müssen Leistung bringen und Ergebnisse liefern“, sagt der 51-Jährige. Das Vertrauen in seine Spieler ist groß. Recks Plädoyer für sein Team geriet vor dem Heimspieldoppelpack gegen Steinbach und dem SSV Ulm 1846 beinahe dramatisch. „Diese Mannschaft hat viel einstecken müssen und ist immer wieder aufgestanden, sie wird auch dieses Mal wieder aufstehen“, sagte er. Seine hohe Meinung von seinen Spielern gründet sich auch aus den Wochen der Ungewissheit im Sommer in Folge der Insolvenzanmeldung. Viele Spieler seien geblieben, obwohl „nicht klar war, ob die Stadiontür überhaupt nochmal aufgemacht wird“, so Reck: „Trotzdem haben sie gesagt: Wir gehen diesen steinigen Weg mit.“ Zudem habe es bei den jüngsten beiden Rückschlägen ja nicht an der Leistung gelegen. „Wir sind ja nicht planlos untergegangen. Wir haben uns für unsere Bemühungen aber einfach nicht belohnt.“

An der grundsätzlichen Ausrichtung will Reck daher heute Abend nichts ändern. Auch wenn der Respekt vor Steinbach, das in acht Spielen ohne Niederlage siebenmal gewann, groß ist. „Wir müssen uns in jedem Spiel neu beweisen“, betonte Reck: „Und wir haben personelle und taktische Möglichkeiten.“

In Marco Rapp kehrt der Kopf des Teams nach seiner Gelbsperre zurück. Der 25-Jährige will seinen Teil dazu beitragen, dass die Kickers nach 190 Minuten ohne Treffer endlich wieder Grund zum Jubel haben. „Wir müssen im Angriff zielstrebiger werden. Wenn wir mal in Führung gehen, wird es einfacher.“ Nicht ausgeschlossen ist, dass Reck die Offensive umbaut. In Ihab Darwiche gab der effektivste Angreifer (6 Spiele/3 Tore) in Kassel sein Comeback nach drei Wochen Verletzungspause.

Fehlen werden heute dagegen Kapitän Daniel Endres (Schwindelgefühle), sein Stellvertreter Maik Vetter (Schmerzen in der Kniekehle) und Stefano Maier (Aufbautraining nach Patellasehnenentzündung).

