„Wir verhungern in der Mitte“

Taylor und Neofytos haben zusammen erst dreimal getroffen

Offenbach - Ihre Aufgabe ist es, Tore zu schießen. Doch genau daran hapert es bei den zwei Mittelstürmern der Offenbacher Kickers, Matthew Taylor und Konstantinos Neofytos. Gegen Worms bietet sich heute (14 Uhr) die nächste Chance. Von Christian Düncher

Eckball Robin Scheu, Kopfball Konstantinos Neofytos, Tor. Was sich so einfach anhört wie die Szene, die zuletzt gegen den VfB Stuttgart II zum 2:2-Endstand führte, fällt Neofytos und Matthew Taylor, den Mittelstürmern der Offenbacher Kickers, bisher schwer. Das Duo bringt es zusammen nur auf drei Treffer in der Regionalliga. Wobei: Zusammen stehen beide nur selten auf dem Platz. Sieben Mal begann der Grieche, sieben Mal der US-Amerikaner – mehr als dreimal in Folge stand aber keiner von beiden in der Startelf. In den vergangenen zwei Partien war jeweils Neofytos von Anfang an aufgelaufen. Offenbar eine Reaktion von Coach Oliver Reck auf den Eindruck, den der 27-Jährige in den Übungseinheiten hinterlassen hatte. „Kosta hat seine Trainingsleistung bestätigt“, sagte Kapitän Daniel Endres mit Blick auf den späten Ausgleich durch den Griechen gegen die VfB-Reserve.

Das Problem: Neofytos, der dem OFC auch gegen Mannheim einen Punkt beschert hatte, setzt das, was er im Training zeigt, zu selten in der Praxis um, wirkt oft wie ein Fremdkörper, der wenig ins Spiel eingebunden ist. Folge von Verständigungsproblemen? „Nein“, sagt Endres. „Die Fußballsprache versteht jeder.“

Lesen Sie heute auch: Reck appelliert vor Duell mit Worms an Fans Taylor, bereits seit Jahren in Deutschland aktiv, hat definitiv keine Verständigungsprobleme. Dennoch hinkt der US-Amerikaner ebenfalls den Erwartungen hinterher. Geradezu bezeichnend war die Szene gegen Stuttgart, als er im Mittelfeld an den Ball kam und sah, dass der gegnerische Torwart zu weit vor seinem Gehäuse stand. Im Trikot des 1.FC Saarbrücken hatte der einstige Zweit- und Drittliga-Torjäger vergangene Saison aus ähnlicher Distanz getroffen – gegen den OFC. Und diesmal? Rutschte er aus. „Ich habe ihm trotzdem sofort gesagt, dass es richtig war, es zu versuchen", berichtete Reck.

Taylor ist selbst unzufrieden mit seiner mageren Bilanz von bislang nur einem Treffer in 15 Spielen. Dass er – ebenso wie Neofytos – erst spät verpflichtet wurde und einen Teil der Vorbereitung verpasste, sei nicht das Problem. „Ich bin fit“, versicherte der inzwischen 35-Jährige. Es sei nicht einfach, in den Rhythmus zu kommen, wenn man nur ab und zu spielt. Zudem sieht er Neofytos und sich ein Stück weit als Opfer der Spielweise des OFC: „Wir bekommen als Angreifer kaum Torchancen“, so Taylor. „Wir haben zwar eine spielstarke Mannschaft, aber es geht zumeist um den Strafraum herum, quasi wie beim Handball. Es fehlt der Pass in die Mitte, ein durchgesteckter Ball oder eine Flanke. Wir lauern in der Mitte, verhungern dort aber.“

Den Kopf steckt der Mittelstürmer aber nicht in den Sand: „Ich werde weiterarbeiten und hoffen, dass Bälle kommen.“ Gegen Worms bietet sich die nächste Chance. Vielleicht gibt es dann ja wieder mal ein Taylor-Tor zu bewundern. „Das wäre schön“, sagte der Angreifer.

