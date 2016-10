Spahn erwartet „harmonische Versammlung“

Offenbach - Personalentscheidungen stehen heute nicht an bei der Mitgliederversammlung von Kickers Offenbach. Mit Diskussionen ist aber zu rechnen. Grund dafür ist eine geplante Satzungsänderung sowie der angebliche Insovenzfall vom 1. FC Kaiserslautern im Jahr 2018. Wir berichten im Liveticker.

Mitgliederversammlung des OFC im Liveticker



Der angebliche Insolvenzfall 1. FC Kaiserslautern in der Zweitliga-Saison 2007/08 wird Helmut Spahn, den Präsidenten der Offenbacher Kickers, weiterhin beschäftigen. „Ich werde nach unserer Mitgliederversammlung mit der Deutschen Fußball Liga Kontakt aufnehmen“, erklärte Spahn. Ziel sei es, eine verbindliche Aussage zu erhalten, ob eine Insolvenzanmeldepflicht vorgelegen habe. „Ist das der Fall, prüfen wir Schadenersatzansprüche“, so Spahn. Heute Abend (ab 19 Uhr) erwartet der Vereinsboss in der Willy-Brandt-Halle in Mühlheim eine „harmonische Mitgliederversammlung“ – trotz des umstrittenen Antrags auf Einführung einer Sonderumlage. Inmsgesamt stehen 20 Tagesordnungspunkte auf der Agenda. Wir berichten über die Veranstaltung in einem Liveticker samt Chat für die OFC-Fans. (jm/dr)

