Mittelfeld im Blick

OFC will bei Astoria Walldorf nachlegen

+ Dren Hodja (rechts) ging beim 3:2 im Hinspiel gegen Astoria Walldorf (links: Jonas Kiermeier) leer aus, ist mit fünf Treffern aber zweibester Torschütze des OFC in dieser Saison. (c)Foto: Pressehaus

Offenbach - Nachdem Kickers Offenbach erstmals in dieser Saison die Abstiegsplätze der Regionalliga Südwest hinter sich gelassen hat, soll heute (19. 30 Uhr) beim punktgleichen FC Astoria Walldorf nachgelegt werden. Das nächste Ziel: Ein gesicherter Mittelfeldplatz. Von Christian Düncher

Der jüngste 2:0-Heimerfolg gegen Worms und der damit verbundene Sprung über den Strich hat bei den Offenbacher Kickers Lust auf mehr gemacht. „Die Stimmung im Team ist super. Alle sind froh und ziehen gut mit. Wir können es kaum abwarten, hoffentlich wieder drei Punkte zu holen“, sagte Offensivspieler Dren Hodja mit Blick auf die Partie in Walldorf. Mit einem Sieg könnten sich die Kickers im Optimalfall bis auf Platz neun verbessern, stünden dann endlich dort, wo sie so schnell wie möglich hin wollen: im Mittelfeld. „Das ist auf jeden Fall unser Ziel“, betonte Hodja. „Wenn wir so auftreten wie gegen Worms und auch noch das Spielerische dazukommt, sehe ich für die Zukunft positiv.“

Walldorf hat ebenso wie der OFC 20 Punkte auf dem Konto. Für die Kickers spricht jedoch nicht nur die um 15 Treffer bessere Tordifferenz, sondern auch der Trend: Sie sind seit drei Spielen unbesiegt, holten aus den letzten zwölf Spielen 14 Punkte, der FC Astoria hingegen nur neun. Oliver Reck rechnet dennoch mit einer schwierigen Aufgabe. „Walldorf hat im DFB-Pokal Bochum und Darmstadt geschlagen. Die können Fußball spielen und haben Leute, die uns wehtun können“, sagte der Kickers-Trainer, stellte jedoch auch klar: „Wir achten jeden Gegner, wissen aber auch, was wir können.“ Insbesondere, wenn – wie nun – nahezu alle Spieler an Bord sind.

Bis auf den am Innenband verletzten Maik Vetter (Reck: „Sein Ausfall tut uns weh, er fehlt uns nicht nur auf dem Platz“) seien in dieser Woche „alle im Trainingsbetrieb“ gewesen. Also auch Ihab Darwiche (fehlte zuletzt aufgrund einer Fußprellung) und Stefano Maier, der bei seinem Comeback nach mehrwöchiger Pause nach nur 23 Minuten ausgewechselt worden war. Dessen Patellasehnenprobleme seien die Folge einer monatelangen Fehlbelastung gewesen, so Reck. Maier habe nur Probleme mit der Körperstatik gehabt und werde heute wohl im Kader stehen.

Sicher dabei sein wird Hodja, der 17 von 20 Spielen absolvierte, dabei fünf Tore erzielte und zwei vorbereitete. „Seine Entwicklung ist aber noch nicht zu Ende“, sagte der Trainer über den gebürtigen Offenbacher. „Er muss effizienter werden, sich auch körperlich und charakterlich noch entwickeln.“ Der introvertierte 22-Jährige sei sehr viel mit sich beschäftigt und ein Typ, „den jede Schwiegermutter gerne hätte“, so Reck. „Für mich als Trainer zählen aber andere Faktoren.“

Der Kontrast zwischen Pokal- und Punktspielen beim FC Astoria wundert den OFC-Trainer nicht. „Unsere Liga ist sehr ausgeglichen. Walldorf hat auch schon gegen Mannschaften gewonnen, die oben stehen. Man muss bereit sein, alles reinzuwerfen. Wir brauchen die nötige Grundeinstellung plus eine Spielidee. Ich kann aber versprechen: Wir werden gewappnet sein.“

Quelle: op-online.de