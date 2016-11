Oberbürgermeister im Verwaltungsrat

„Letzte Chance auf positive Zukunft“

Offenbach - Der erste Mann der Stadt Offenbach ist nun auch Mitglied des OFC-Verwaltungsrats. Wir haben uns mit Oberbürgermeister Horst Schneider unterhalten.

Herr Schneider, was hat Sie dazu bewogen, ein Amt beim OFC zu übernehmen?

Ich habe schon lange dafür geworben, dass Michael Relic (Anm. d. Red.: Vizepräsident) Verantwortung bei den Kickers übernimmt. Als er mich nun angesprochen hat, habe ich mich im Gegenzug verpflichtet gefühlt, ebenfalls zu helfen. Ich denke, der OFC hat eine letzte Chance auf eine positive Zukunft bekommen. Dafür bedarf es einer Bündelung der Kräfte. Andernfalls droht der Worst Case, dass der Verein aufgelöst wird und wir ein schönes Stadion haben, das leer steht.

Mussten Sie sich die Entscheidung lange überlegen?

Der Club hat in den vergangenen Jahren nicht das beste Image entwickelt, zumal in den Präsidien nicht alles richtig gemacht wurde. In meiner Rolle als Oberbürgermeister gehe ich natürlich ein gewisses Risiko ein, wenn ich beim OFC Verantwortung übernehme. Aber ich vertrete ja auch die Stadt – und die hat ein hohes Interesse daran, dass es den Kickers gutgeht. Hinzu kommt noch meine persönliche Loyalität zu Verantwortlichen wie Michael Relic und Roland Straub (Anm. d. Red.: Mitglied des Verwaltungsrats)

Wie kann sich der Verwaltungsrat künftig einbringen?

Die Aufgaben dieses Gremiums sind laut Satzung vor allem Beratung und Kontrolle. Zum Teil geht es auch darum, ob finanzielle Entscheidungen des Präsidiums abgesegnet werden. Ich vertrete die Stadt im Verwaltungsrat des Vereins, darüber hinaus ist die Stadt durch ihren stellvertretenden Kämmereileiter an der Seite der Hauptsponsoren EVO und Sparda Bank im Aufsichtsrat der GmbH vertreten. Auf diese Weise wollen wir unseren Beitrag zur professionellen Ausrichtung des OFC leisten. (cd)

