OFC-Pleite im letzten Auswärtsspiel des Jahres

Pirmasens - Der OFC verliert das letzte Auswärtsspiel des Jahres beim FK Pirmasens und bleibt in der Tabelle der Regionalliga Südwest zunächst auf Platz 14. Von Damian Robota

Die Offenbacher Kickers haben ihr Auswärtsspiel beim FK Pirmasens vor 661 Zuschauern mit 0:2 (0:0) verloren. Die entscheidende Tor im Stadion Husterhöhe fiel in der 75. Spielminute durch Grimm. Die Kickers mussten bereits vor der Partie zwei Nackenschläge verkraften. Rapp war im Training umgeknickt und nicht im Kader, Göcer verletzte sich beim Aufwärmen. Für ihn rückte Kirchhoff in die Startelf. Auch Scheu war nach seiner Gelb-Rot-Sperre wieder im Team und nahm in der offensiven Dreierreihe den zentralen Part ein. Auf der Ersatzbank des OFC saßen zunächst: Sebald, Sawada, Maslanka, Taylor, Frey, Neofytos und Göcer.

Die erste Chance in der Partie hatte gleich nach einigen Sekunden der OFC: Scheu kam im Strafraum an den Ball, schoss aber in Bedrängnis rechts vorbei. Die Kickers waren sofort gut im Spiel. Nach 17. Spielminuten dann der erste gefährliche Torschuss für Pirmasens, Endres packte aber sicher zu. Beide Mannschaften standen sicher und belauerten sich im Anschluss im Mittelfeld. In der 38. Spielminute musste Oliver Reck reagieren. Theodosiadis verließ mit einer Verletzung den Platz, Frey kam in die Partie. Trotz einiger weiterer Offensivbemühungen blieb es beim 0:0 zur Halbzeitpause.

Beide Mannschaften kamen unverändert aus der Kabine. Der OFC war weiter um defensive Stabilität bemüht, das Spiel nun ziemlich ausgeglichen. Kickers Offenbach versuchte es immer wieder über außen. Die Gastgeber testeten Endres nach einer guten Stunde durch einen Schuss von Grimm. In der 70. Minute dann Riesenglück: Freyer kam über links durch, passte perfekt in die Mitte zu Özer, aber Endres rettete mit einem klasse Reflex. Kurze Zeit später zappelte der Ball doch im Netz: Nach der ersten Ecke der Gastgeber fiel die Kugel Grimm vor die Füße, dessen Flachschuss landete schließlich im rechten Eck. Oliver Reck reagierte sofort und brachte Neofytos für Marx sowie kurze Zeit später Taylor für Scheu. Offenbach versuchte nun nochmal alles, Pirmasens legte in der Nachspielzeit nach: Buerger traf nach einem Freistoß zum 2:0. Es blieb bei der nicht unverdienten Niederlage.

FK Pirmasens: Kläs - Cissé, Steil, Heinze, Grünnagel - Rohracker (Buerger, 63.), Becker, Özer, Freyer - Auer (Rugg, 15.), Grimm (Griess, 79.)

Kickers Offenbach: Endres - Kirchhoff, Maier, Schulte, Theodosiadis (Frey, 38.) - Gaul, Hodja - Marx (Neofytos, 77.), Scheu (Taylor, 81.), Firat - Darwiche

Tore: 1:0 Grimm (75.), 2:0 Buerger (90.)

