Rapp beißt für den OFC auf die Zähne

Taktgeber will trotz Verletzung gegen Watzenborn spielen

+ Marco Rapp will am Freitag mit seinen Kollegen eine Reaktion auf die 0:2-Niederlage in Pirmasens zeigen, bittet die Fans aber auch um Verständnis für die Situation, in der sich das Team befindet. „Im Abstiegskampf kann man keine Wunderdinge erwarten. Ich bin aber davon überzeugt, dass wir es als Mannschaft packen, die Klasse zu halten“, sagte er. (c)Foto: Hübner

Offenbach J Der Taktgeber im Spiel der Offenbacher Kickers ging zuletzt sprichwörtlich am Stock: Marco Rapp, als Lenker und Denker im Mittelfeld des OFC vorgesehen, war bei den vergangenen zwei Spielen nur Zuschauer – und sah jeweils eine Niederlage. Von Christian Düncher

Für die letzte Partie des Jahres will er noch einmal auf die Zähne beißen.

Für Marco Rapp ist es eine frustrierende Situation. Mit dem Ziel, das junge Team der Offenbacher Kickers auf dem Platz zu führen („Der Trainer erwartet das von mir – und ich auch“) war der 25-Jährige in die Saison gestartet. Doch zuletzt konnte er diesem Anspruch nicht mehr gerecht werden. Wochenlang quälte er sich angeschlagen über den Platz, musste zweimal ausgewechselt werden. Die vergangenen beiden Partien erlebte er sogar nur von der Bank beziehungsweise Tribüne aus. „Es ist kein schönes Gefühl, zuschauen zu müssen. Aber aufgrund von Verletzungen war es mir nicht möglich, der Mannschaft zu helfen“, sagte Rapp, den bereits seit Wochen Schambeinprobleme plagen.

Insgesamt fehlte Rapp diese Saison dreimal. Alle drei Partien verlor der OFC. Zuletzt setzte es drei Niederlagen in Folge: 2:4 in Walldorf, 2:3 gegen Saarbrücken und 0:2 in Pirmasens. Folge: Die Kickers hängen weiterhin in der Abstiegszone fest. „Die letzten drei Spiele waren nicht gut“, gibt der defensive Mittelfeldspieler zu. „Dass wir in diese Lage gekommen sind, hat jedoch auch andere Gründe. Zu Beginn der Saison haben wir gut gespielt, aber Punkte liegen lassen. Hätten wir diese geholt, wären wir nicht hinten drin. Nun ist natürlich einiges auch Kopfsache.“

Rapp ist einer der wenigen Akteure, die eine solche Situation bereits kennen. Mit der Spvgg. Greuther Fürth, für die er in der 2. Liga fünfmal zum Einsatz kam, kämpfte er 2014/15 gegen den Abstieg. „Ich habe damals mitbekommen, was alles dranhängt am Klassenerhalt und wie sehr das die Leute auch im Umfeld beschäftigt. Das ist beim OFC nicht anders.“ Der Taktgeber im Mittelfeld weiß, worauf es in derlei Situationen ankommt. „In der jetzigen Phase muss man vor allem laufen und sich voll reinhauen. Wenn wir das nicht schaffen, werden wir auch Probleme haben, spielerisch zu überzeugen“, meint Rapp. „Und wir müssen die Fans hinter uns bekommen. Dafür muss jeder Spieler von Anfang an zeigen, dass er alles gibt. Das hat auch jeder begriffen, das hat man in vielen Gesprächen gemerkt.“

Zugleich warnte Rapp aber davor, die letzte Begegnung des Jahres am Freitag (19.30 Uhr) gegen den zwei Plätze schlechteren Aufsteiger Teutonia Watzenborn-Steinberg (ein Punkt, aber auch ein Spiel weniger) zum „wichtigsten Spiel des Lebens“ zu stilisieren. „Jeder weiß, um was es geht. Aber man sollte nicht zu viel daraus machen. Sonst besteht die Gefahr, dass der eine oder andere Spieler verkrampft.“

Rapp will für die letzte Partie des Jahres nochmal auf die Zähne beißen. Die Knieverletzung, die ihn in Pirmasens zu einer Pause gezwungen hatte, ist auskuriert, die Schambeinverletzung wird in der Winterpause behandelt – per Spritzenkur: „Ich habe mich bei anderen Spielern informiert. Sie sagen, es hilft. Aber man weiß nie, wie lange es dauert.“ Probleme hatte er bereits gegen Ende der vergangenen Saison, bekam diese aber dank physiotherapeutischer Behandlung zunächst in den Griff. „Die Schmerzen haben sich aber wieder angeschlichen.“

Quelle: op-online.de