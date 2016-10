Reck belohnt Sebald

OFC: Firat trifft kurz vor Auswechslung / Neuer Geschäftsführer steht in Startlöchern

+ Hoch das Bein: Ersatzkapitän Maik Vetter (von links), Torschütze Serkan Firat, „Ersatztorwart“ Daniel Endres und Co-Trainer Joti Stamatopoulos üben sich nach dem Führungstor im Bodenturnjubel. - Foto: Pressehaus

Offenbach - Ein Zauberfreistoßtor von Serkan Firat hat den Offenbacher Kickers den vierten Heimsieg in der Fußball-Regionalliga Südwest und den Sprung auf Rang 14 beschert. Während Trainer Oliver Reck beim 1:0 gegen den 1. Von Jörg Moll

FC Kaiserslautern II mit einem Torwarttausch überraschte, kündigte Präsident Helmut Spahn die baldige Verpflichtung eines Geschäftsführers an.

Der Nachfolger von Remo Kutz als Geschäftsführer der Profi GmbH der Kickers steht in den Startlöchern. Das bestätigt OFC-Präsident Helmut Spahn: „Die Gespräche sind abgeschlossen, die Entscheidung ist gefallen, der Vertrag liegt unterschriftsreif bereit.“ Solange er nicht unterschrieben sei, werde er aber nicht „mit Namen nach außen gehen“. Mit einer Entscheidung ist laut Spahn „bis spätestens Mittwoch zu rechnen“. Das Warten in dieser Personalfrage geht also zu Ende.

Das Warten von Oliver Reck hat sich beim 1:0 gegen Kaiserslautern II, dem nunmehr siebten Spiel ohne Niederlage, gelohnt. Der Trainer hatte bereits die Auswechslung von Serkan Firat vorbereitet, aber nach Bajrics Foul an Marco Rapp den Freistoß abgewartet. Eine goldrichtige Entscheidung: Firat legte sich den Ball zurecht - und zirkelte ihn aus 25 Metern mit links in den linken Winkel (81.). Lauterns Torwart Jan-Ole Sievers, der in der 2. Minute noch einen Firat-Volleyschuss aus kurzer Distanz prächtig pariert hatte, war geschlagen. Der Offenbacher Kunstschütze ging zwei Minuten danach vom Feld und war überrascht über seine Quote mit zwei Freistoßtoren im DFB-Pokal gegen Hannover 96 und zwei in der Liga gegen Trier (1:1) und Kaiserslautern II. „Im Training üben wir das oft, aber da ist die Quote nicht so gut“, sagte er und grinste: „Aber da steht ja auch Daniel Endres im Tor.“

Am Sonntag stand der Kapitän überraschend nicht zwischen den Pfosten. „Die Mannschaft wusste seit Wochen, dass Alexander spielt“, erklärte Reck die Nominierung von Alexander Sebald. Der 20-Jährige hatte zuletzt am 17. Oktober 2015 beim 0:0 gegen die Spvgg. Neckarelz in der Regionalliga im Tor gestanden. In der Vorbereitung hatte er gegen Bayer Leverkusen (1:2) und bei Wacker Burghausen (0:0) einen guten Eindruck hinterlassen. „Alex hat sich den Einsatz verdient, er zeigt das Tag für Tag im Training“, lobte Reck. „Unser Trainer ist bekannt dafür, dass er gerne mal Verrücktes macht“, meinte Ersatzkapitän Maik Vetter, ehe er ohne Grinsen anfügte: „Es ist keine Floskel, wenn er sagt, dass er Trainingsleistungen belohnt.“ Bis auf den lange verletzten Jan Hendrik Marx hat Reck jeden Spieler im 22-Mann-Kader in der Liga eingesetzt. Wie Reck lobte auch Vetter Sebald nach dessen erstem Sieg im dritten Punktspieleinsatz für den OFC: „Er hat es gut gemacht.“

Der 20-Jährige freute sich über das Vertrauen und registrierte selbstbewusst, „sich an Männerfußball gewöhnt“ zu haben. „Ich bin viel ruhiger geworden“, erklärte der Franke, der im Sommer 2015 von der U23 der SpVgg Greuther Fürth zum OFC kam. Ansprüche stellte er keine. „Daniel ist die Nummer eins“, sagte er nach dem verdienten Sieg nach zähem Ringen gegen Kaiserslautern: „Auf Sicht gesehen will ich natürlich spielen, aber vorerst kann ich mich hier in Ruhe weiterentwickeln.“

Ähnlich bescheiden äußerte sich Serkan Firat: „Wir haben elf Spiele gespielt, ich spiele mein erstes Jahr Regionalliga: Das Wichtigste ist, Konstanz reinzubringen.“ Nächste Gelegenheit ist am Mittwoch (19.30 Uhr) beim FC Homburg. „Wir haben keine Zeit, uns auszuruhen“, warnte Firat: „Wir müssen punkten.“

Quelle: op-online.de