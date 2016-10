Völler kritisiert Neun-Punkte-Abzug für Kickers Offenbach

„Da fehlt mir die Verhältnismäßigkeit“

Rudi Völler (rechts) unterhält sich mit Barbara Klein beim Testspiel der Offenbacher Kickers gegen Bayer Leverkusen Anfang August.

Offenbach - Rudi Völler kritisiert den Neun-Punkte-Abzug für die Offenbacher Kickers. Ihm fehlt in einem Interview mit dem „Kicker“ die „Verhältnismäßigkeit“.

Am 9. August war Rudi Völler das letzte Mal zu Gast auf dem Bieberer Berg. In einem Benefizspiel siegte die Mannschaft des Leverkusener Sportchefs mit 2:1 gegen die Kickers. Nun hat sich Völler, der von 1977 bis 1980 73 Mal in der zweiten Liga für den OFC auflief, im Sportmagazin „Kicker“ zur aktuell schwierige Situation des Vereins geäußert. Vor allem den Neun-Punkte-Abzug, den die Offenbacher wegen des gestellten Insolvenzantrags hinnehmen müssen, sieht der in Hanau geborene Völler kritisch. „In der Bundesliga gab es gelegentlich zwei oder drei Punkte Abzug, dass es in der Regionalliga nun neun sein sollen, da fehlt mir die Verhältnismäßigkeit,“ sagt er im „Kicker“.

Dass der 56-Jährige dennoch grundsätzlich vom OFC überzeugt ist, zeigen weitere Aussagen im Interview. Wenn der Verein sich einigermaßen saniert habe, könne er zwischen der 2. und 3. Liga pendeln. „Das muss das Ziel sein“, so Völler. Allerdings dürfe man nicht den zweiten vor dem ersten Schritt machen. Erst müsse die aktuelle Saison mit dem Neun-Punkte-Abzug überstanden werden. Der OFC reichte vor einigen Tagen Klage gegen diese Strafe beim Ständigen Schiedsgericht der Regionalliga Südwest ein. Eine Entscheidung steht noch aus. (dani)

