Sebald rettet, Hodja löst den Knoten

OFC-Ersatztorwart nach starker Leistung gegen Steinbach mit Lob überhäuft / Mit Ende der Torflaute kehrt Leichtigkeit zurück

+ „Man muss den richtigen Moment abwarten, um rauszukommen, und macht sich dann so breit, dass man nur noch abgeschossen werden kann.“ Auf diese Weise parierte OFC-Schlussmann Alexander Sebald gegen Steinbach mehrfach im Eins-gegen-eins. (c)Foto: Pressehaus

Offenbach - Der erste Treffer nach 228 torlosen Minuten hat bei den Offenbacher Kickers für große Erleichterung gesorgt, auch wenn es im dritten Spiel in Folge nicht zu einem Dreier reichte. Von Christian Düncher

Dass am Ende gegen den TSV Steinbach zumindest ein Punkt heraussprang, hatte der OFC auch einem Spieler zu verdanken, der sonst eigentlich nur Ersatz ist.

„Die Mannschaft wird auch diesmal aufstehen“, hatte Oliver Reck nach den unglücklichen 0:1-Niederlagen in Homburg und Kassel gesagt. Der Trainer der Offenbacher Kickers hat Recht behalten. Mit dem 1:1 gegen den seit nunmehr neun Spielen unbesiegten TSV Steinbach zeigte das Team die erhoffte Reaktion und stoppte seine kleine Ergebniskrise – auch dank Dren Hodja. Der Offensivspieler beendete nicht nur seine eigene Torflaute (nach neun Spielen), sondern auch die des OFC (nach 228 Minuten) und sorgte damit für große Erleichterung.

„Wir sind eine junge Mannschaft, die es zum ersten Mal erlebt hat, dass wir über einen längeren Zeitraum nicht getroffen haben. Da ist klar, dass sich das bemerkbar macht“, sagte Hodja nach seinem vierten Saisontreffer.

Marco Rapp gab zu, dass die Mannschaft anfangs „verunsichert“ war. Spätestens mit dem schnellen Ausgleich sei jedoch „allen ein Stein vom Herzen gefallen“, sagte der Mittelfeldspieler. „Wir taten uns danach viel leichter, haben uns keinen Kopf mehr gemacht.“ Hodja sah sogar den Gegentreffer als Wendepunkt. „Er hat uns beflügelt und uns gezeigt, dass wir an der Reihe waren“, sagte das Eigengewächs, das nur vier Minuten nach dem 0:1 für den Ausgleich gesorgt hatte. „Der Ball kam von Serkan Göcer scharf nach innen. Perfekt. Ich musste nur noch den Kopf hinhalten“, schilderte Hodja die Szene.

Ganz so einfach war es allerdings nicht. Da sich der Ball rasch senkte, beförderte ihn der OFC-Spieler per Flugkopfball über die Linie, rauschte dabei knapp über die Grasnarbe. Ein ebenso schönes wie wichtiges Tor. Aber das Hauptproblem war erneut nicht zu übersehen: Die Kickers machen zu wenig aus ihren Chancen, haben in 14 Spielen erst 16 Tore erzielt. Nur sechs Teams Mannschaften haben seltener getroffen.

Die Spieler sehen darin jedoch kein allgemeines Offensivproblem. „Wichtig ist, dass wir uns die Chancen erarbeiten“, betonte Rapp. „Irgendwann gehen die Dinger auch rein.“ Für Rapp überwog daher das Positive: „Wir haben in der zweiten Hälfte ein anderes Gesicht gezeigt, hätten den Sieg verdient gehabt.“ Hodja sah es ähnlich: „Wir können mit dem 1:1 leben. Es war aber mehr drin.“ Der Torschütze ist sich sicher, dass sein Treffer der Mannschaft „guttun“ wird.

Dass die Kickers überhaupt einen Punkt holten, hatten sie auch Alexander Sebald zu verdanken, der zum zweiten Mal Daniel Endres glänzend vertrat und gleich mehrfach im Eins-gegen-eins klärte. „Er hat uns mit einer sehr, sehr guten Leistung im Spiel gehalten und das, was er im Training zeigt, bestätigt“, lobte Reck. Und Rapp ergänzte: „Was er vor allem in der ersten Hälfte fast ohne Spielpraxis gezeigt hat, ist aller Ehren wert.“ Sebald selbst gab sich zurückhaltend. „Es ist natürlich super, gleich mit einem gehaltenen Ball ins Spiel zu starten, aber es gehört auch immer etwas Glück dazu.“ In der zweiten Hälfte wurde das kaum noch benötigt. „Da haben wir fast nichts mehr zugelassen“, sagte der Schlussmann. „Der Trainer hat in der Halbzeit eine gute Ansage gemacht, was wir verbessern müssen. Außerdem hat uns das Tor Sicherheit gegeben. Wir haben danach unseren Ballbesitzfußball gespielt.“

Über die Torhüterposition müssen sich die Kickers jedenfalls keine Gedanken machen. „Egal, ob Endres oder Sebald: Wir haben hinten jemand, der uns retten kann“, sagte Hodja. Reck blies verbal ins gleiche Horn: „Wir haben nicht nur einen guten Torwart. Das ist auch ein Verdienst der guten Arbeit, die von unserem Torwarttrainer Rene Keffel geleistet wird. Er schulte die Leute gut.“

Verwirrung gab es am Dienstagabend noch um die vermeintlich fünfte Gelbe Karte für Bryan Gaul. Der Mittelfeldspieler ist aber doch nicht verwarnt worden, kann damit am Samstag im Heimspiel gegen den SSV Ulm mitwirken.

