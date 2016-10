OFC sieht Sonderumlage als Chance

Präsidium verteidigt geplante Satzungsänderung, räumt aber Fehler ein / Änderungen im Verwaltungsrat / Fortschritte bei Maier

Offenbach - Die geplante „Zwangsabgabe“ sorgt bei den Mitgliedern von Kickers Offenbach weiter für große Diskussionen. Inzwischen hat sich auch das Präsidium dazu geäußert. Positive Nachrichten gibt’s derweil von einem Spieler. Von Christian Düncher

Die Reaktionen auf unserer Internetseite zeigen, wie sehr die vom OFC-Präsidium beantragte Satzungsänderung die Mitglieder und Fans beschäftigt. Mehr als 120 Kommentare gab es bis gestern Abend auf op-online.de zum Artikel „OFC plant Sonderumlage“. Nur die Wenigsten zeigen für die Idee Verständnis. Das hat inzwischen auch die Vereinsführung registriert.

Vizepräsident Michael Relic gab gegenüber unserer Zeitung zu, dass man den Antrag eventuell besser hätte erklären müssen, wies jedoch auf die große Chance hin, die sich dem OFC biete: Mit rund 60 000 Euro könne man Verbindlichkeiten in Höhe von rund 500 000 Euro ablösen, nachdem es zuletzt gelungen sei, Einigungen mit zahlreichen Gläubigern zu erzielen. „Damit wären wir einen großen Schritt weiter“, betonte Relic. Der Vizepräsident berichtete zudem, dass der Förderkreis „Klub 1901“ aktuell 30 Mitglieder zähle, die zusammen jährlich 70 000 Euro spenden. Das Geld sei aber dafür bestimmt, den Betrieb des Nachwuchsleistungszentrums zu gewährleisten.

Relic stellte zudem klar, dass von Anfang an geplant gewesen sei, dass Präsidium und Mitglieder über die Sonderumlage abstimmen. Dass im Antrag von Präsidium und Verwaltungsrat die Rede ist, liegt laut Schatzmeister Markus Weidner an Formalien. So müsse die Satzungsänderung erst bei Gericht eingetragen sein, bevor die Mitglieder darüber abstimmen können. Dies würde eine weitere Versammlung erfordern. Der Passus soll aber im Frühjahr bei einer außerordentlichen Versammlung, die sich nur mit Satzungsänderungen beschäftigt, angepasst werden.

Unterdessen haben die Verwaltungsratsmitglieder Holger Schneider und Thomas Wolfgramm bestätigt, dass sie nicht mehr zur Wahl stehen werden. Zwei weitere Mitglieder des siebenköpfigen Gremiums denken offenbar auch über einen Rückzug nach. Die Spitze mit Uwe Zeiler und Jürgen Bauer soll aber bleiben, heißt es.

Verteidiger Stefano Maier, der zuletzt drei Spiele wegen Knieproblemen verpasst hatte, macht weiter Fortschritte und soll wieder ans Teamtraining herangeführt werden. Eine Operation schloss er erneut aus: „Wir werden es anders behandeln. Ich stehe bald wieder auf dem Platz.“

Quelle: op-online.de