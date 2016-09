„Spielplan ist nicht glücklich“

OFC: Von fünfstelliger Kulisse gegen Mannheim träumt niemand

+ © Hübner Das Offenbacher 1:1 gegen Eintracht Trier sahen 4344 Zuschauer. Gegen Waldhof Mannheim rechnet OFC-Präsident Helmut Spahn mit einem Bestwert. Aber: Weil das Spiel Dienstagabend stattfindet, „kommen schnell mal 1000 Zuschauer weniger“. © Hübner

Offenbach - Nach vier Spielen ohne Niederlage und dem Sprung auf Platz 16 ist das Selbstvertrauen beim Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach groß. „Wir werden uns nicht verstecken“, kündigte Sportdirektor Sead Mehic vor dem brisanten Duell am Dienstag (19.30 Uhr) gegen den amtierenden Meister SV Waldhof Mannheim an. Von Jörg Moll

Der OFC erwartet die beste Kulisse der Saison, von fünfstelligen Besucherzahlen träumt aber niemand. 11.400 Zuschauer sahen im Frühjahr das letzte Duell zwischen dem OFC und dem SV Waldhof. Am Sonntag, 11. April, machten die Mannheimer mit einem 4:0-Sieg ihr „Meisterstück“. Es wäre eine große Überraschung, wenn am Dienstagabend beide Klubs vor einer ähnlich großen Kulisse spielen würden. „Es ist sicher nachteilig, dass das Spiel unter der Woche ist“, sagte OFC-Sportdirektor Sead Mehic: „Der Spielplan ist nicht ganz glücklich.“ Schon beim jüngsten 1:0-Sieg bei den Stuttgarter Kickers hatte er festgestellt: „So eine Partie hat mehr Zuschauer verdient.“ Am ungewöhnlichen Termin Donnerstagabend sahen 2820 Zuschauer den ersten Offenbacher Auswärtssieg bei den Stuttgartern, die zu den Top vier der Zuschauerrangliste gehören (3300 Besucher im Schnitt nach fünf Heimspielen).

Den zweitbesten Wert der Liga verzeichnet Waldhof Mannheim (3616) vor dem 1. FC Saarbrücken (3354). Spitze in dieser Kategorie sind die Kickers, die in vier Heimspielen ohne Niederlage im Schnitt 4183 Gäste begrüßten. Und das, obwohl zwei Partien dienstags und eine freitags angepfiffen wurden. „Damit müssen wir leben“, sagt Präsident Helmut Spahn, der gleichwohl Zuschauerverluste durch die Spielplangestaltung einräumte: „Unser bester Tag ist ganz klar der Samstag. An anderen Tagen verlieren wir schnell mal 1000 Zuschauer.“ Umso erstaunlicher ist, dass die Kickers bis Weihnachten nur gegen den SSV Ulm 1846 (22. Oktober) und Wormatia Worms (12. November) samstags antreten.

Immerhin: Das Sonntagsspiel gegen Eintracht Trier (1:1) brachte mit 4344 Gästen den besten Besuch, der nun vom Gastspiel des SV Waldhof getoppt werden wird. „Wenn 6000 Zuschauer kommen, bin ich zufrieden“, meinte Spahn.

So lief das letzte Spiel gegen Mannheim:

Der Präsident und Aufsichtsratsvorsitzende bestätigte gestern, dass zwei Kandidaten für die Besetzung der Geschäftsführerstelle der Profi GmbH übrig geblieben sind. Mit beiden werde man nun in dieser Woche in Detailgespräche, unter anderem über finanzielle Vorstellungen, gehen. Mit einer Vorstellung des Nachfolgers von Remo Kutz rechnet Spahn „bis Ende der Woche“. Dass beide Kandidaten aktuell noch bei anderen Klubs unter Vertrag stehen, ist für Spahn kein Problem: „Sie haben beide kurze Kündigungszeiten.“

Quelle: op-online.de