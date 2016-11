Stoilas sorgt für Stabilität

OFC-Eigengewächs ist mehr als eine Alternative / Reck: „Defensiv enorm verbessert“

+ OFC-Eigengewächs Christos Stoilas (vorne) im Heimspiel gegen Wormatia Worms. Trainer Oliver Reck sieht in dem 20-Jährigen ein Paradebeispiel dafür, dass man nicht nur davon spricht, mit jungen Spielern arbeiten zu wollen, sondern dies auch umsetzt.(c)Foto: Hübner

Offenbach - Er ist eine der größten Überraschungen der Saison bei den Offenbacher Kickers: Christos Stoilas brachte es 2016/2017 bereits auf zwölf Einsätze in der Regionalliga Südwest. Dabei gehört der 20-Jährige erst seit Januar dem Profikader des OFC an. Von Christian Düncher

Links und rechts, vorne und hinten – Christos Stoilas hat diese Saison bei den Offenbacher Kickers schon fast überall gespielt, nur nicht zwischen den Pfosten. „Da haben wir zwei Torhüter, die das gut machen“, sagte er grinsend. Und zur Not gibt es ja auch noch Alexandros Theodosiadis. Der hatte sich bei der 0:1-Niederlage in Kassel in der Nachspielzeit das Trikot mit der Nummer eins übergezogen, als Daniel Endres verletzt vom Platz musste und das Wechselkontingent ausgeschöpft war. „Theo steht noch vor mir – im Tor“, hatte der 20-Jährige vor dem jüngsten Heimspiel gegen Wormatia Worms (2:0) gesagt. Die zwei nachgeschobenen Worte haben inzwischen an Bedeutung gewonnen, denn zuletzt stand Stoilas vor Theodosiadis, zumindest bei der Besetzung der Position des linken Außenverteidigers.

Obwohl Theodosiadis nach einem Muskelfaserriss wieder genesen war, hatte er in Hoffenheim (1:1) und zuletzt gegen Worms lediglich auf der Bank gesessen. Zwischendurch war er beim 2:2 gegen den VfB Stuttgart II nach 66 Minuten ausgewechselt worden und Stoilas eine Position nach hinten gerückt. Das Eigengewächs kam zuletzt sieben Mal in Folge zum Einsatz, spielte die vergangenen fünf Partien jeweils durch. „Einen Stammplatz würde ich das aber nicht nennen“, sagte der gebürtige Offenbacher. „Den muss man sich von Spiel zu Spiel erkämpfen.“ Seine Taktik klingt simpel: Im Training Gas geben und versuchen, sich in jedem Spiel zu zeigen.

Genau das hatte Trainer Oliver Reck zuletzt bei Theodosiadis vermisst. Der 27-Jährige, vor der Saison links hinten quasi ohne Alternative, mache im Training gerne mal nur das Nötigste, so die Kritik des Coaches. Über Stoilas ist Reck hingegen voll des Lobes: „Es gibt natürlich Sachen, die er besser machen kann“, sagte der Trainer. Insgesamt ist er mit der Entwicklung des Eigengewächses jedoch sehr zufrieden. Ein kleiner Makel: Stoilas ist noch torlos, war zuletzt jedoch mehrfach nah dran. In Hoffenheim traf er den Pfosten, gegen Worms wurden zwei Schüsse geklärt.

„Als ich im Januar zum OFC zurückgekommen bin, habe ich mir ein Bild von der zweite Mannschaft sowie der Jugend insgesamt gemacht“, so Reck. Stoilas sei ihm gleich aus mehreren Gründen aufgefallen: „Er ist gut auf den Beinen, ein schneller Spieler. Und er hat eine gute Auffassungsgabe.“ Die Folge: Stoilas wurde in den Profikader befördert. „Er hat gezeigt, dass er die Qualität für die Regionalliga hat“, lobte Reck. Zudem bringt er die Flexibilität mit, die der Trainer von seinen Spielern fordert.

Im Auftaktspiel in Worms (2:2) hatte Stoilas nach seiner Einwechslung rechts vorne gespielt, nach Maik Vetters Platzverweis hinten rechts. Der Trainer sieht ihn als linken Verteidiger oder auf der Position davor, zumal er gelernter Offensivspieler ist. So traf er vergangene Saison für die inzwischen abgemeldete zweite Mannschaft 14 Mal in 22 Spielen. „Er hat sich aber in der Defensive enorm verbessert. Das ist der Grund, warum er momentan spielt“, so Reck. „Als Theo verletzt war, hat er sich in die Rolle reingefunden und dem Team Stabilität gegeben.“ Längst ist Stoilas mehr als nur eine Alternative. Seine Entwicklung kommentiert er aber zurückhaltend: „Ich habe eine Chance bekommen und versuche, diese zu nutzen.“

Quelle: op-online.de