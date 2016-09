Torwart Endres nach Patzer zum 0:1 untröstlich

Selbst die Sprechchöre der Kickers-Fans sind kein Trost für ihn / Zwei guten Paraden in der Endphase

Offenbach - Die Fans feierten ihn nach dem Spiel, doch die Daniel-Endres-Sprechchöre waren für ihn kein Trost. „In so einen Moment fühlt sich nichts gut an“, sagte der OFC-Torwart, der erst der Pechvogel und dann der Retter war.

Für seinen Patzer, als er einen Distanzschuss von Benedikt Koep durch die Hände rutschen ließ (9. ), hatte Endres keine Erklärung. „Von einer Million solcher Schüsse halte ich normalerweise eine Million“, sagte Endres. Von den Kollegen gab es aber keinen Vorwurf. „Wir können froh sein, dass wir so einen Torwart wie Daniel Endres haben. Er hat uns schon viele Punkte gerettet“, sagte Mittelfeldspieler Dren Hodja.

Endres war dennoch untröstlich. „Es tut mir leid für die Mannschaft. Ohne meinen Fehler hätten wir gewonnen“, sagte er mit Blick auf das klare Chancenplus der Kickers. „Ich habe noch nie eine Partie gesehen, in der Mannheim vom OFC so an die Wand gespielt wurde. Es hätte auch sechs, sieben oder acht zu eins ausgehen können - oder sogar zu null“, philosophierte der Torwart, der seine Klasse in der Endphase zweimal unter Beweis stellte und so das 1:1 rettete. J cd

