TSG Hoffenheim II gegen OFC: Das Spiel im Liveticker

Letzter Spieltag der Vorrunde

Sinsheim - Die Offenbacher Kickers sind zu Gast bei der TSG Hoffenheim II. Wir berichten im Liveticker und zeigen die Höhepunkte der Regionalliga-Partie im Anschluss im Video.

Am letzten Spieltag der Vorrunde trifft Kickers Offenbach heute auf TSG Hoffenheim II. Das Spiel wird um 19 Uhr im Dietmar-Hopp-Stadion in Sinsheim angepfiffen. Die TSG will mit einem weiteren Sieg auf die Relegationsränge springen. Die Hoffenheimer belegten nach dem letzten Spieltag mit 31 Punkten den dritten Tabellenplatz der Regionalliga Südwest. Die Mannschaft hat zudem nur eines ihrer bisher acht gespielten Heimspiele verloren. Zuletzt gewann die zweite Mannschaft der TSG mit 3:2 gegen Eintracht Trier.

Der OFC wartet dagegen nach der verdienten 1:2-Niederlage in Koblenz weiterhin auf den zweiten Auswärtsdreier. „Unsere Priorität muss sein, wieder aus einer stabilen Abwehr heraus zu agieren“, sagte OFC-Trainer Oliver Reck vor der Partie. „Auch wenn wir auf Serkan Göcer verzichten müssen, wollen wir beim Topteam in Hoffenheim punkten.“ Der OFC-Kapitän Daniel Endres und auch Maik Vetter sind wieder voll einsatzfähig. Beide könnten in die Startelf rücken. Für die Verletzten Alexandros Theodosiadis und Stefano Maier wird es wahrscheinlich noch nicht für einen Einsatz reichen.

Anpfiff zur Partie ist um 19 Uhr. Auf op-online.de berichten wir im Liveticker. Nach der Partie gibt es wie gewohnt einen aktuellen Spielbericht sowie eine Bildergalerie zur Begegnung. Einen ausführlichen Video-Spielbericht sehen Sie anschließend auf unserem YouTube-Kanal. Auf unserer Facebook-Seite zeigen wie Ihnen dazu bereits etwas früher zu jedem Regionalligaspiel der Kickers einen ausgewählten Höhepunkt der Partie (Tor/Großchance/Foul etc.) im Video. (dr)

So lief das letzte Spiel gegen TSG Hoffenheim:

