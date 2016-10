Über Kampf zum Spiel

OFC kann mit Sieg Abstiegsränge verlassen / Endres und Vetter fit

Offenbach - Wenn die Offenbacher Kickers heute (14 Uhr) bei TuS Koblenz, der schlechtesten Heimmannschaft der Fußball-Regionalliga Südwest (5 Punkte), antreten, ist die Favoritenrolle eigentlich klar vergeben.

Doch Trainer Oliver Reck warnt eindringlich vor den Tugenden des Aufsteigers. „Das wird eine schwierige Aufgabe“, sagt Reck: „Die TuS spielt sehr körperbetonten Fußball, geht keinem Zweikampf aus dem Weg. Wir müssen über den Kampf zum Spiel finden.“ Dass der Neuling nach starken Auftritten in Mannheim (1:0) und gegen Elversberg (1:1) zuletzt sechsmal in Folge verlor, ändert nichts an Recks Respekt: „Die Niederlagen waren knapp, das hätte jedesmal auch anders ausgehen können.“

Für den OFC bietet sich an diesem Samstag nicht nur die Möglichkeit, mit drei weiteren Punkten erstmals die Abstiegsränge zu verlassen. Auch die überschaubare Auswärtsbilanz könnte aufpoliert werden. Die sechs Punkten aus sechs Spielen (1 Sieg, drei Unentschieden/5:7 Tore) lesen sich im Vergleich zur Heimausbeute (18 Punkte aus acht Spielen) recht dürftig.

Personell kann Reck fast aus dem Vollen schöpfen. Kapitän Daniel Endres hat sein Schwindelgefühl nach dem K.o.-Schuss in Kassel überwunden, Maik Vetter seine Knieprobleme. „Positiv ist, dass Daniel die Geschichte überstanden und verarbeitet hat“, sagt Reck: „Noch positiver ist, dass Alexander Sebald so in die Bresche gesprungen ist.“ Reck ließ gestern offen, wer im Tor steht. Fehlen werden lediglich Stefano Maier (Patellasehnenentzündung) und Alexandros Theodosiadis (Muskelfaserriss). J jm

Quelle: op-online.de