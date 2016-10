OFC vergibt zu viele Chancen

Gegen starken TSV Steinbach war Offenbacher Sieg möglich / Abwehrspieler Theodosiadis droht längere Pause

+ Das 1:1 für Kickers Offenbach. Dren Hodja (links) war mit einem Flugkopfball erfolgreich, rechts jubelt Bryan Gaul. (c)Foto: Hübner

Offenbach - Mit einem leidenschaftlichen Auftritt haben die Offenbacher Kickers nach zwei Niederlagen in Folge in der Regionalliga Südwest wieder gepunktet. Nach einer klaren Leistungssteigerung war beim 1:1 (1:1) gegen den TSV Steinbach auch ein Sieg möglich. Von Jörg Moll

„Ich bin mit dem Spiel meiner Mannschaft nach der ersten Halbzeit sehr zufrieden“, sagte Trainer Oliver Reck, der aber dem durchaus möglichen Sieg nachtrauerte: „Wir machen noch immer zu wenig aus unseren vielen Chancen“, kritisierte er.

Allerdings hatte er auch die Anfangsphase nicht vergessen, als die zunächst im Stile eines Topteams auftretenden Gäste mehrfach die Führung auf dem Fuß hatten. „Da hatten wir sicherlich etwas Glück“, räumte der OFC-Trainer ein: „Aber wir haben richtig reagiert und dann wieder mutig Fußball gespielt.“

Reck hatte nach dem 0:1 in Kassel drei Veränderungen in der Startelf vorgenommen. Für Kapitän Daniel Endres, Ko Sawada und Konstantinos Neofytos begannen Alexander Sebald im Tor, Kristian Maslanka im zentralen offensiven Mittelfeld und Ihab Darwiche im Angriff. Die Gäste, die sieben ihrer letzten acht Spiele gewonnen hatten, begannen extrem forsch und selbstbewusst und hätten früh klar führen können. Aber Sebald rettete zweimal stark gegen Dino Bisanovic (2.) und Patrick Dulleck (9.), die frei vor dem Vertreter des nach seinem „Abschuss“ in Kassel weiterhin von Schwindelgefühlen geplagten Endres auftauchten.

Nach der dritten Großchance der Gäste durch Maurice Müller (11.) folgte der nächste Rückschlag für die Kickers: Alexandros Theodosiadis wälzte sich mit Schmerzen am Boden. Der Linksverteidiger musste mit Verdacht auf Muskelfaserriss im Oberschenkel raus, ein weiterer Offenbacher mit griechischen Wurzeln ersetzte ihn: Christos Stoilas musste gleich einmal tief durchatmen, als der Steinbacher Sargis Adamyan im Strafraum im Zweikampf fiel, der Elfmeterpfiff aber ausblieb (21.).

Die Kickers brauchten gegen die spielerisch und taktisch sehr flexiblen Mittelhessen eine halbe Stunde, um erstmals gefährlich zu werden. Serkan Göcers Schuss aus 28 Metern (33.) leitete eine turbulente Schlussphase der ersten Hälfte ein: Erst brachte Adamyan mit seinem zehnten Saisontor die Gäste in Führung. Maurice Müller hatte ihn aus abseitsverdächtiger Position eingesetzt.

Vier Minuten später schlugen die Kickers zurück: Darwiche setzte rechts Göcer in Szene, dessen Musterflanke köpfte Dren Hodja ins Tor (38.). Für den OFC und Hodja endete damit eine lange Zeit der Torlosigkeit. Die Kickers trafen erstmals seit 228 Minuten. Der 22-Jährige hatte am 3. Spieltag (1:1 beim 1. FC Saarbrücken) den dritten seiner vier Saisontreffer erzielt.

Damit hatte sich erstmals eine Rochade auf den Außenbahnen bezahlt gemacht: Rechtsaußen Hodja und Linksaußen Firat hatten die Seiten getauscht und fortan viel bessere Szenen. Und der OFC hätte beinahe nachgelegt: Doch Hodja schoss aus 28 Metern knapp vorbei (42.) und Ihab Darwiche scheiterte freistehend an Torwart Frederik Löhe (44.). Die Gäste hatten ihrerseits durch Patrick Dulleck (43. und 45.) zwei weitere Großchancen.

Im zweiten Durchgang bestimmte der OFC klar das Geschehen, was aber auch damit zu tun hatte, dass sich der Tabellendritte tief zurückzog. Der OFC dominierte fortan - das zweite Tor wollte aber trotz vieler guter Szenen nicht gelingen.

