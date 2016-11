Verletzung und 2:3 abgehakt

OFC: Jan Hendrik Marx will „Gas geben“

+ Jan Hendrik Marx im Zweikampf mit dem Saarbrücker Ivan Sachanenko (rechts). Für den 21-jährigen Offenbacher war es der erste Startelfeinsatz in dieser Saison. - Foto: Pressehaus

Offenbach J Sein Startelfdebüt in dieser Saison kam sogar für Jan Hendrik Marx selbst etwas überraschend. Noch in der Pressekonferenz vor dem 2:3 gegen den 1. FC Saarbrücken hatte sich Oliver Reck zurückhaltend geäußert über die Einsatzchancen des 21-Jährigen. Von Jörg Moll

„Er hatte eine schwere Verletzung, er kann nicht soweit sein wie die anderen“, hatte der Trainer des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach erklärt. Zwei Tage später stand Marx in der Startformation.

Der 21-Jährige, den eine Meniskusoperation Mitte Juli weit zurückgeworfen hatte, übernahm für den gelb-rot-gesperrten Robin Scheu beim 2:3 gegen den 1. FC Saarbrücken den offensiven Part auf der rechten Außenbahn. „Im Training haben Serkan Göcer und ich das einige Male gespielt“, verriet Marx.

Nach der Niederlage war der 1,73 Meter große Rechtsfuß zwar geknickt. Doch mit seinem zweiten Einsatz nach der Einwechslung beim 1:1 in Hoffenheim war er nicht unzufrieden. „Ich hätte aber gerne das Tor gemacht“, sagt er mit Blick auf die Szene beim Stand von 0:3, als er freistehend rechts am Tor vorbeischoss: „Dann hätten wir etwas mehr Zeit für die Aufholjagd gehabt.“

Für die OFC-Entdeckung der vergangenen Rückrunde ist die persönliche Situation nicht neu. Zu Beginn dieses Jahres machte er als zuvor kaum beachteter Perspektivspieler mit starken Trainingsleistungen auf sich aufmerksam - und wurde belohnt. Marx spielte in der Rückrunde zehnmal, davon sechsmal über 90 Minuten. Damals hießen die Konkurrenten Sascha Korb und Maik Vetter.

In dieser Saison eroberte sich Serkan Göcer während der Verletzungspause von Marx gegen den mittlerweile ebenfalls am Knie verletzten Vetter den Platz hinten rechts. „Ich werde wieder Gas geben im Training und mich so anbieten“, sagt Marx. Am Anfang sei es schwer gewesen, wieder auf dem Platz zu stehen. „Wenn du viele Sprints und Richtungswechsel machst, ist das doch eine andere Belastung als geradeaus durch den Wald zu laufen.“ Doch das Vertrauen in den eigenen Körper ist zurück. „Ich bin schmerzfrei, das ist wichtig“, sagt Marx.

Die Verletzung ist also abgehakt, die Pleite gegen Saarbrücken auch. Der Blick geht nach vorne. „Wir wissen um unsere Situation“, sagt Marx: „Wir müssen in die letzten beiden Spiele vor der Winterpause alles reinhauen, das ist auch wichtig für den Kopf.“ Am Freitag (19.30 Uhr) beim FK Pirmasens (Platz 13/22 Punkte) und eine Woche später gegen Teutonia Watzenborn-Steinberg (17./19) sind Punkte Pflicht für den OFC (14./20). Marx’ Wunsch für diese wegweisenden Spiele dürfte allen Mitspielern aus der Seele sprechen: „Wenn wir mal in Führung gehen, wird es etwas einfacher.“ Und Marx weiß, wovon er spricht. Nach seinem ersten Tor im Profiteam gewann der OFC 4:0. Am 19. März war das. Marx traf mit einem Schlenzer zum 1:0. Der Gegner hieß FK Pirmasens.

Quelle: op-online.de