Wichtiges Tor für die Psyche

OFC-Zugang Neofytos trifft erstmals

+ Gleich fällt das 1:1 für die Offenbacher Kickers: Der eingewechselte Konstantinos Neofytos (links) hat den Ball in Richtung Mannheimer Tor geköpft. Michael Schultz (Nummer 23) kommt zu spät. Für den Griechen war es das erste Pflichtspieltor für den OFC. (c)Foto: Hübner

Offenbach - Wohl dem, der einen so ausgeglichenen Kader hat wie die Offenbacher Kickers. Ständig rückt ein anderer Akteur bei dem Fußball-Regionalligisten in den Fokus. „Das ist eine unserer großen Qualitäten“, sagte Kapitän und Torwart Daniel Endres. Von Christian Düncher

„Bei uns zeigen auch die Spieler Nummer 12, 13, 14 oder 15 immer wieder, dass auf sie Verlass ist. Wenn wir wechseln, gibt es keinen Abbruch. “.

Beim 1:1 (0:1) gegen Waldhof Mannheim stand ein Zugang im Rampenlicht, der bis dahin selten zum Einsatz gekommen war. Doch die Hereinnahme von Konstantinos Neofytos erwies sich als absoluter Glücksgriff für den OFC. Nur neun Minuten nach seiner Einwechslung sorgte der Angreifer für den mehr als verdienten Ausgleich, als er eine Flanke von Serkan Firat aus zehn Metern per Kopf ins Tor verlängerte. „Das schwierigste Ding hat er gemacht“, sagte Sportdirektor Sead Mehic in Anspielung auf die vielen Großchancen, die die Kickers bis zur 69. Minute vergeben hatten. Er lobte den griechischen Mittelstürmer: „Er kam in die Partie, als wir zurücklagen, und hat sofort funktioniert. Er ist die Gegner angelaufen und hat seine Sache insgesamt richtig gut gemacht. Ich freue mich für ihn, denn er hat sich mit dem Tor auch selbst belohnt.“

Der Einsatz von Neofytos hatte sich bereits unter der Woche angedeutet. „Er hat gute Trainingsleistungen gezeigt. Das wurde vom Trainer honoriert“, sagte Mehic. Neofytos bestätigte dies. Oliver Reck habe ihm vor der Partie gesagt, dass er mit ihm zufrieden sei, berichtete der 1,87 Meter große Angreifer, der es in den acht Begegnungen zuvor im Schnitt nur auf 26 Minuten Einsatzzeit gebracht hatte. Umso glücklicher war er, dass er nun Werbung in eigener Sache machen konnte. „Ich brauchte das Gefühl, wichtig für den Klub zu sein. Und ich brauchte dieses Tor. Es hat mir Kraft gegeben und war auch gut für meine Psyche“, gab Neofytos zu und versprach: „Ich werde weiter hart arbeiten und versuchen, der Mannschaft zu helfen.“

Dass Neofytos ein paar Anlaufprobleme hatte, wundert Mehic nicht. „Wie Ihab Darwiche, der verletzt war, oder Serkan Göcer kam Konstantinos spät zu uns. Da fehlte natürlich die Bindung, auch aufgrund der Sprache“, sagte der Sportdirektor. Auf dem Platz klappt die Verständigung jedoch bestens, wie der Treffer beweist. „Ich habe gesehen, dass Serkan Firat flankt, und hatte das Glück, zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein“, sagte der 26-jährige Stürmer, haderte aber mit dem Endergebnis: „Wir waren viel besser und hätten einen klaren Sieg verdient gehabt.“

Die Leistung macht den Kickers dennoch Mut für das nächste Topspiel am Samstag bei der SV Elversberg. „Wir haben vor keinem Angst und wollen dort drei Punkte holen“, stellte der Grieche klar und bestätigte die von Endres aufgestellte These: „Eine unserer Qualitäten ist, dass der Trainer nicht nur elf Optionen hat. In jeder Partie sorgt ein anderer Spieler für entscheidende Aktionen. Diese Form des Pluralismus tut uns gut.“ Ein Beleg für diese These: Die bisher erzielten 14 Tore der Kickers verteilen sich auf acht Schützen. Neofytos zählt nun auch dazu. Seine Quote aus der vergangenen Saison hat er damit bereits übertroffen. Damals waren ihm für PAS Lamia in der 2. griechischen Liga bei 21 Einsätzen nur zwei Vorlagen gelungen. Co-Trainer Joti Stamatopoulos machte sich dennoch für eine Verpflichtung stark. Das zahlt sich nun aus.

Quelle: op-online.de