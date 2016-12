„Wir müssen es gemeinsam packen“

OFC-Trainer Reck appelliert vor Kellerduell mit Watzenborn an Fans / Rasen im Stadion teilweise gefroren

Offenbach - Sieben Mal haben die Offenbacher Kickers diese Saison in der Fußball-Regionalliga Südwest verloren. Enttäuscht war Trainer Oliver Reck von seinen Spielern aber nur selten – unter anderem nach dem 1:2 Ende August bei Aufsteiger Teutonia Watzenborn-Steinberg. Von Christian Düncher

Am Freitag (19.30 Uhr) steht das Rückspiel an. Eine erneute Enttäuschung kann sich der OFC angesichts von bereits vier Zählern Rückstand auf den ersten sicheren Nichtabstiegsplatz nicht erlauben. Andernfalls droht eine ungemütliche Winterpause. Dessen ist sich auch Reck bewusst. Der 51-Jährige hält die Treueschwüre der Verantwortlichen zwar für glaubhaft („Die Leute kennen die Situation“), kennt jedoch auch die Gesetzmäßigkeiten der Branche. „Wir benötigen Ergebnisse“, betont Reck.

Zuletzt waren diese jedoch ausgeblieben. Nach drei Niederlagen in Folge bei 4:9 Toren will der OFC im letzten Spiel des Jahres in die Erfolgsspur zurückkehren. „Wir haben die Fehlerkette analysiert und mit den Spielern gesprochen, was wir im wichtigen Spiel gegen Watzenborn besser machen können“, sagte der Coach im „Heimspiel“ im Hessenfernsehen.

Reck setzt unter anderem auf die Heimstärke (erst eine Niederlage) und die Unterstützung der Fans. Mit einigen Anhängern hatte es nach der jüngsten 0:2-Pleite in Pirmasens Diskussionen gegeben. Der Trainer zeigte Verständnis, rief jedoch zum Zusammenhalt auf. „Wir müssen das gemeinsam packen“, betonte er. Gegen die direkte Konkurrenz in der Abstiegszone tat sich der OFC bislang jedoch schwer. Es gab zwei knappe Siege (jeweils 1:0 gegen Nöttingen und Kaiserslautern), zwei Remis (1:1 gegen Trier, 2:2 gegen den VfB Stuttgart II) und die besagte Pleite gegen Watzenborn.

Ob die Partie gegen den Aufsteiger stattfinden kann, ist allerdings unklar. Das Spielfeld des Sparda-Bank-Hessen-Stadions war im Bereich vor der Haupttribüne gefroren. Die Verantwortlichen gingen gestern jedoch davon aus, dass gespielt werden kann, zumal die Temperaturen wieder steigen sollen.

Ausgefallen sind die für gestern Abend geplanten Nachholspiele. Das Hessenderby zwischen Watzenborn-Steinberg und Hessen Kassel wurde eineinhalb Stunden vor Anpfiff abgesagt. Der Schiedsrichter hatte den Platz in Wetzlar für unbespielbar erklärt. J cd

Quelle: op-online.de