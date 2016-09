03er stürmen an die Spitze

Verbandsliga: Klares 3:0 gegen Bad Vilbel

Neu-IsenBurg - Mit einem überzeugenden 3:0 (1:0)-Sieg gegen den FV Bad Vilbel übernahm die Spvgg.

03 Neu-Isenburg am Freitagabend in der Fußball-Verbandsliga Süd zumindest bis Samstagnachmittag (dann spielt der Tabellendritte Eintracht Wald-Michelbach gegen Großkrotzenburg) die Tabellenführung. Das Sturmduo Marc Züge und Aljoscha Atzberger war erneut nicht zu stoppen und erzielte alle drei Treffer für die Spielvereinigung.

„In den ersten 25 Minuten hatten wir unsere Probleme, da hat das Bad Vilbel im Zentrum gut gespielt“, meinte 03-Trainer Peter Hoffmann. Fast genauso lange dauerte es auch bis zur ersten guten Chance der Hausherren: Daniel Sachs knallte den Ball nach einer Flanke von Atzberger an den Innenpfosten (18.). Fünf Minuten später hatten die Wetterauer ihre einzig gute Chance in den kompletten 90 Minuten, Filip Osman schoss frei am Tor vorbei. „Da hatten wir Glück“, sagte Hoffmann. In der 27. Minute dann verwandelte Atzberger einen langen Pass von Mario Rhein direkt zum 1:0.

Nach der Pause versuchten die Gäste, mehr Druck zu erzeugen, waren aber 20 Meter vor dem Neu-Isenburger Tor mit ihrem Latein am Ende. „Durch ihre Wechsel haben die Bad Vilbeler die Ordnung verloren“, sagte Hoffmann. In der 65. Minute landete ein Abschlag von FV-Torhüter Robin Orban genau vor den Füßen von Marc Züge. Der ehemalige Jügesheimer bedankte sich mit seinem siebten Saisontor zum 2:0 – die Vorentscheidung zu Gunsten der Hausherren. Die Neu-Isenburger ließen aber nicht locker, Atzberger legte zwölf Minuten vor Spielende nochmals nach und erhöhte mit seinem neunten Saisontreffer zum 3:0-Endstand.

Spvgg. 03 Neu-Isenburg: Kacarevic - Hartmann, Betz, Rhein, Buschmann - Tariq, Horn (85. Weiland), Marx, Sachs (82. Lippert) - Atzberger, Züge (79. Albert)

Tore: 1:0 Atzberger (27.), 2:0 Züge (65.), 3:0 Atzberger (78.) - Schiedsrichter: Hauser (Hausen) - Zuschauer: 150 - Rote Karte: Keoseoglu (79./Bad Vilbel, Zuschauerbeleidigung) J leo

Quelle: op-online.de