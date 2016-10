TSV 1860 Hanau trotzt Niederrodenbach ein 1:1 ab

Kreisoberliga Hanau: SV Wolfgang nach fünf sieglosen Spielen 3:2 bei Safakspor / Hilalspor mit beeindruckender Aufholjagd in Niederissigheim

hanau - In der Fußball-Kreisoberliga Hanau hat der TSV 1860 Hanau gestern für eine dicke Überraschung gesorgt und dem Spitzenreiter Germania Niederrodenbach ein Unentschieden abgetrotzt. „Es ist ein gerechtes Ergebnis“, meinte Germania-Sprecher Detlef Knoll.

„Wir tun uns ein bisschen schwer mit Mannschaften, die hinten kompakt stehen und im Mittelfeld das Spiel auch mal mit einem Foul unterbrechen.“, so Knoll weiter. Die 60er hätten bereits nach drei Minuten in Führung gehen können, doch schoss Daniele Natale einen Foulelfmeter an den Pfosten. Stattdessen traf Marcel Fuchs nur eine Minute später nach einem Konter zum 1:0 für die Rodenbacher. Ein Eckball führte zum Ausgleich durch Markus Simon (15. ). Nach der Pause schaffte es keine der Mannschaften, eine der wenigen guten Torchancen zum Sieg zu nutzen.

Die Ausrutscher der Konkurrenz nutzte Kewa Wachenbuchen, um mit dem 2:1-Sieg beim VfB Großauheim etwas Boden gutzumachen. „Ein Punkt war absolut drin und wäre auch verdient gewesen“, meinte VfB-Sprecher Alexander Jacob. Das 0:1 für Wachenbuchen auf dem Auheimer Hartplatz durch Tim Brieder (44.) sei völlig überraschend gefallen. Hinzu kam Pech beim Eigentor durch Marvin Schaack (83.). Die Gastgeber konnten sich einige Chancen herausspielen, doch nur Serhat Ergün trug sich in die Torschützenliste ein.

Nach fünf Niederlagen in Folge hat der SV Wolfgang beim 3:2-Sieg gegen Safakspor wieder ein Erfolgserlebnis gefeiert. „Das war im Großen und Ganzen ein sehr glücklicher Sieg für Wolfgang“, meinte Safakspor-Sprecher Kenan Argal. Wolfgang hatte aus fünf Möglichkeiten drei Tore erzielt, während die Gastgeber aus weitaus mehr Chancen weniger Kapital schlugen. Für den SVW traf Vittorio Mancari bereits nach vier Minuten zum 1:0. Dem 2:0 durch denselben Spieler (15.) und 3:0: durch Christopher Egold (40.) seien fatale Torwartfehler vorausgegangen. Die Aufholjagd nach der Pause blieb letztlich ohne Erfolg: Taoufik El Fakiri konnte nur noch auf 1:3 (70.) und 2:3 (78.) verkürzen.

Immer besser in Fahrt kommt Aufsteiger Hilalspor Hanau, der den TSV Niederissigheim nach einer Aufholjagd in der zweiten Hälfte mit 3:2 schlug. Die Gastgeber lagen nach 26 Minuten mit 2:0 vorn.

Niederrodenbach – 1860 Hanau 1:1

Tore: 1:0 Fuchs (4.), 1:1 Simon (15.) – Bes. Vorkommnis: Hanaus Natale schießt Foulelfmeter an den Pfosten (3.)

Safakspor Hanau – SV Wolfgang 2:3

Tore: 0:1, 0:2 Mancari (4./15.), 0:3 Egold (40.), 1:3, 2:3 El Fakiri (70./78.)

Großauheim – Wachenbuchen 1:2

Tore: 0:1 Brieder (44.), 0:2 Schaack (ET/83.), 1:2 Ergün (90.) - Rot: Blum (Großauheim/90.)

Niederissigheim – Hilalspor 2:3

Tore: 1:0 Wolff (24.), 2:0 Dennis Obradovic (26.), 2:1 Aricioglu (42./HE), 2:2 Coskun (68.), 2:3 Aricioglu (75.)

Langenselbold – FC Erlensee 1:1

Tore: 0:1 Forster (23.), 1:1 Gepel (69.) – Schiedsrichter: Müller (Offenbach) – Gelb-Rot: Hille (90.+1) und Erb (90.+3); beide Langenselbold

SF Ostheim – E. Oberrodenbach 1:1

Tore: 0:1 Kurz (50.), 1:1 Leitner (65.)

SG Bruchköbel II – G. Dörnigheim 0:3

Tore: 0:1 Vrancic (5.), 0:2 Draganovic (45.), 0:3 Giuliana (71.) Gelb-Rot: Markhof (Bruchköbel/89.) - lug

Quelle: op-online.de